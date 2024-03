Estisk sikkerhedstjeneste mener at have fundet de personer, der sidste år udøvede hærværk mod ministers bil.

Estland hævder at have bremset en "hybridoperation" fra russiske sikkerhedstjenester på estisk territorium.

Det skriver landets premierminister, Kaja Kallas, på det sociale medie X.

- Vi ved, at Kreml retter angreb mod alle vores demokratiske samfund.

- Vores svar: vær åben, og afslør deres metoder. Det er vejen til at afskrække skadelige handlinger og gøre os modstandsdygtige, skriver hun.

Ifølge det estiske medie ERR er ti personer anholdt. Seks af dem er varetægtsfængslet.

Mediet skriver, at de mistænkte blev anholdt i Estland mellem december og februar. De seneste anholdelser blev foretaget i sidste uge.

Ifølge den estiske sikkerhedstjeneste ISS har formålet med operationen været at "plante frygt og skabe spændinger i det estiske samfund".

ERR skriver, at de mistænkte menes at have udført forskellige opgaver på opdrag fra Rusland. De skal for eksempel have indsamlet information med henblik på at udføre angreb samt udført hærværk.

De skal blandt andet have smadret vinduer i biler tilhørende indenrigsminister Lauri Läänemets og en journalist. Det skete sidste år.

I december var der indbrud i Läänemets' private bil, som også blev brugt af hans partner. De fleste vinduer var smadret, mens andre biler parkeret i nærheden ikke var rørt, skriver ERR.

Også monumenter er blevet vandaliseret.

ISS' generaldirektør Margo Palloson siger til ERR, at der er én ting at sige til dem, der forsøger at skade Estland:

- Før eller senere fanger vi dem, der forsøger at true Estlands nationale sikkerhed.

Der er tale om indledende efterforskning, som vil blive fulgt op af en retssag, siger statsanklager Triinu Olev ifølge ERR.

Fordi retsprocessen er i gang, er det ikke muligt at løfte sløret for flere detaljer.

Estlands udenrigsminister vil indkalde Ruslands chargé d'affaires, Lenar Salimullin, til en samtale om hybridoperationen.

Det er tredje gang for Salimullin på en uge.

14. februar blev han kaldt til samtale, fordi Kaja Kallas var blevet erklæret efterlyst af de russiske myndigheder. Mandag var han indkaldt i forbindelse med den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyjs død.

/ritzau/