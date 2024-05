Konflikten om tonen i udlændingedebatten mellem Moderaterne og Socialdemokratiet eskalerer nu yderligere.

I et folketingssvar til Radikale Venstres Zenia Stampe kommer Uddannelses- og Forskningsminister Christina Egelund med en slet skjult og spids kommentar til Socialdemokratiets integrationsminister Kaare Dybvad og integrationsordfører Frederik Vad.

»Man skal være mere end almindelig politisk tonedøv for ikke at se, at Christina Egelund slår ud efter Frederik Vad og en af sine ministerkollegaer fra et andet regeringsparti,« siger B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup.

Christina Egelund er blevet bedt af Zenia Stampe om at redegøre for, om hun skulle have kendskab til at den islamiske bevægelse Hizb uth-Tahrir skulle »være store på Panum«.

Det påstod Kaare Dybvad i april måned i DRs podcast Slotsholmen.

Zenia Stampe har også spurgt, om ministeren har kendskab til et gerelt problem med »herskerattitude blandt muslimske studerende på de videregående uddannelser«. Begrebet »herskerattitude« har Frederik Vad selv nævnt flere gange.

Blandt andet fra Folketingets talerstol 5. april.

Christina Egelund afviser begge dele. Derudover så siger hun dog, at det er vigtigt, at »vi ikke er blinde over for de udfordringer, der kan være forskellige steder i vores samfund«.

Men – og her kommer det springende punkt – så fortsætter ministeren:

»Det er dog samtidig vigtigt, at vi ikke generaliserer og mistænkeliggør bestemte samfundsgrupper, herunder på baggrund af deres religiøse overbevisning,« skriver Egelund.

Den kommentar er en tydelig kritik fra Egelund til sine regeringsfæller, mener Henrik Qvortrup.

Moderaterne har tidligere kritiseret Socialdemokraterne for netop at generalisere.

»Der er ingen tvivl om, at Christina Egelund ikke vil tages til indtægt for hverken Frederik Vads eller Kaare Dybvads udtalelser her. Det udstiller den konflikt, der findes mellem de to partier,« siger han.

Læs også Kaare Dybvad påstod at Hizb ut-Tahrir 'er store på Panum': Her er hans dokumentation

»Socialdemokratiet og Moderaterne ligger forskelligt på det her politiske område. Det er derfor, at hun går skarpt ud her,« siger han og fortsætter:

»Vi kan godt komme til at se mere af den slags her op til det kommende valg til Europa-Parlamentet. Her vil Moderaterne og Socialdemokratiet i højere grad give den som selvstændige politiske partier mere end en enhed, som de er i regeringen. Det samme gælder Venstre.«

Radikale Venstres integrationsordfører, som stillede spørgsmålet til Egelund, læser kommentaren på samme måde som Henrik Qvortrup.

»Christina Egelund mener det samme som os, nemlig at der er en udfordring, men man skal heller ikke tegne et billede op, som ikke hænger sammen med virkeligheden,« siger hun.

Det er ikke første gang, at Moderaterne og Socialdemokratiet har været i totterne på hinanden i forbindelse med tonen i udlændingedebatten.

Moderaternes integrationsordfører har udtalt, at han blev »personligt ramt og stødt« over Frederik Vads udtalelser. Derudover advarede han mod »at generalisere«.

Christina Egelund oplyser, at hun ikke har nogen kommentarer til denne artikel.

Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabjerg Madsen siger dog, at man i Socialdemokratiet slet ikke mener, at Egelunds ord er en kritik.

»Analysen om, at Egenlunds kommentar skulle være en kritik af os, den må stå for Qvortrups egen regning. Jeg mener ikke, at man kan læse ud af det, at der er tale om en kritik,« siger han.

»Vi mener, at vi skal kunne tale om de her udfordringer, men vi gør det modsatte af at generalisere,« siger han.

Kaare Dybvad har ved samme lejlighed forsøgt at dokumentere sine udtalelser om, at »Hizb uth-Tahrir er store på Panum«. Det er sket i et andet svar til Zenia Stampe.

Lyt til B.T.s mediemagasin Q&CO med politisk analytiker Henrik Qvortrup.