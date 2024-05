Det glade vanvid!

Husker du Nelly Furtado? Fredag aften stod 00'er-stjernen pludselig som hovednavn på årets Jelling Musikfestival og gav en ultrakort og på mange måder vanvittig forestilling, der var umulig ikke at blive glad i låget af.

»Det var sindssygt!«

Konferencier Anders Breinholt sagde det meget rammende, da koncerten var slut.

Da Jelling Musikfestival sidste år annoncerede, at de havde booket den 45-årige canadiske verdensstjerne til sommerens festivalprogram, tænkte jeg to ting:

'Sjovt!' og 'hvad har hun egentlig lavet, siden hun for tyve år siden huserede på 'Boogie'-listen?

Hun har åbenbart fået skruet et vanvittigt energisk popshow på benene, og selvom det ofte ikke lød særligt godt – så var det ualmindeligt smittende.

'Jeeeelling. Deeenmaaark!', råbte hun hurtigt og meget begejstret.

I en tætsiddende lilla dragt, der fik mobiltelefonerne til at ryge i vejret, sparkede Nelly Furtado effektivt festen i gang med et af sine største hits, 'Say It Right' fra Timbaland-perioden i midten af 00'erne.

Hun var ankommet til det sydjyske i højt humør, og hurtigt skød det med ild fra scenen og gamle hits som 'Maneater', 'Turn of the light' og ikke mindst 'I'm Like a Bird', der sendte festivalpladsen på det helt store nostalgi-trip.

Hun sang ikke altid selv – og når hun gjorde, lød hendes stemme ofte uskøn eller uden kraft.

Ironisk nok kom det især til udtryk under nummeret 'Powerless (Say What You Want).

Men hvad Nelly Furtado ikke har i vokal, har hun i energi, nærvær og glæde, og hendes positive udstråling opvejede på mange måder de musikalske mangler.

For ja, det kan godt være, at en alt for kraftig bas eksempelvis smadrede et nummer som 'Promiscuous', og at hun alt for hurtigt løb tør for hits.

Musikken pumpede løs.

Hun fik tilmed pisket forsamlingen stærkt op ved pludselig at rappe over noget reggaeton og tramper-techno, så man skulle tro, at den lille tornado på scenen ikke var til at stoppe igen.

Og så alligevel.

For pludselig var det hele allerede overstået.

Omkring 47 minutters spilletid – så var hun væk igen.

Som prikken over det vanvittige 'i', fik vi tilmed 'Say It Right' én gang til – måske i erkendelse af, at hun bare ikke har flere strenge at spille på?

Fair nok.

Det var underholdende, det var skørt, og selvom det på mange måder også var ret skidt, så var det helt klart en fest at overvære.

Kan du huske 'X Factor'-duoen Maria og Beha? Det var lidt samme oplevelse i aften, og jeg vil anbefale alle at tage en tur i Nelly Furtados rutsjebane.