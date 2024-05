Johnny Hansen er ikke i tvivl.

Dokumentarfilmen 'Kandis for livet' har haft stor betydning for, at dansktop-gruppen nu spiller på Danmarks største festivaler og får opkald fra statsministeren og tilbud om 'Vild med dans'.

»Jeg har spillet her for mange år siden med min far, men det er første gang, at vi er her som Kandis,« fortæller Johnny Hansen, da B.T. møder Kandis-frontmanden backstage på årets Jelling Musikfestival.

»Det startede sidste år med Smukfest, hvor det gik helt fantastisk, og i år har vi så 20 større udendørskoncerter,« tilføjer han.

Johnny Hansen backstage i Jelling.

»Jeg tror, det alt sammen er affødt af vores dokumentarfilm. Den har gjort helt vildt meget godt for os,« fortsætter han og remser op:

»For det første blev vi accepteret af 'kultureliten'. Så sker der jo ting og sager. Så ringer statsministeren og spørger, om de må komme backstage (Mette Frederiksen dukkede for to år siden pludselig op på scenen under en Kandis-koncert på Fyn, red.), og så ringer de fra 'Vild med dans' og spørger, om man vil være med.«

Det sidste sagde han pænt nej tak til, tilføjer han.

Hvad med Kongehuset? Har der også været bud fra dem så?

Kandis under deres første koncert i Jelling.

»Haha, dog ikke.«

Johnny Hansen fortsætter:

»Men vores film bliver brugt i undervisningsmateriale både i folkeskolen og i gymnasiet. Det har gjort, at helt vildt mange yngre mennesker har fået bekendtskab med vores orkester.«

Da Kandis startede op i 1989, spillede de ifølge Johnny Hansen mest for hans forældres generation.

Publikum til Kandis-koncerten i Jelling.

Siden kom hans egen aldersgruppe med, og nu oplever de altså, at de helt unge også kommer til koncerterne.

»Det er fantastisk og gør, at man også kan udvikle lidt på tingene. Vi er for tiden i gang med at skrive et par sange med Chief 1, som skal trække os et lille skridt videre mod det her festivalpublikum.«

Han tilføjer:

»Det er fedt at mærke udviklingen. Da vi startede som et lille orkester for 35 år siden, kørte vi rundt i en kassebil og spillede i små forsamlingshuse og kroer. Nu kommer vi i kæmpebiler og spiller festivalscener!«



Se Johnny Hansen vise sit backstagerum på Jelling Musikfestival i videoen øverst.