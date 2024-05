FC Københavns massive Superliga-nedtur kan ikke være gået manges næser forbi.

Det er den naturligvis heller ikke for den tidligere bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment, Flemming Østergaard, bedre kendt som Don Ø.

Og han erkender, at den skuffende sæson, der maksimalt kan føre til en tredjeplads, gør ondt.

»Det gør det altid, når man taber. Når målsætningen er, at man skal vinde det danske mesterskab, så gør det da ondt,« siger han, da B.T. møder ham forud for Danish Fight Night, og fortsætter:

»Men det er en del af gamet. Hvis du kigger rundt i hele verden, vil du se, at Bayern München har krise, Manchester United har krise.«

Don Ø vil dog ikke gå så langt at sige, at FCK er i krise.

»Krise vil jeg ikke kalde det. Det er tingenes tilstand, sådan er fodbold. Det glemmer folk, og specielt fansene glemmer det. Kig på de resultater, der har været det seneste år, FCK er Danmarks mest vindende klub, siden de er startet.«

Søndag skal Flemming Østergaard som altid i Parken, når FCK spiller sæsonens – måske – sidste kamp søndag.

Det er ikke længere muligt for Østerbro-klubben at vinde det danske mesterskab, men det er det til gengæld for både Brøndby og FC Midtjylland, der ligger á point.

Og selvom Brøndby ligger forrest i ræset med en bedre målscore end Midtjylland på +7, så har Don Ø en helt vild forudsigelse.

»Jeg har et vildt gæt om, at Brøndby taber, FC Midtjylland taber, og Midtjylland bliver mestre, fordi de har bedre målscore.«

Lige så kæk en forudsigelse har han dog ikke forud for FCKs skæbnekamp mod FC Nordsjælland. Faktisk er han ikke engang sikker på, at de formår at tage tredjepladsen, lyder det på den røde løber til Danish Fight Night, hvor han er fast gæst.

»Jeg ser alle boksekampe. Jeg elsker boksning. Jeg har også rejst med rundt i udlandet til Mikkel Kessler og Tom Bogs' kampe.

