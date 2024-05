'Tyskland for tyskere, udlændinge ud'.

Sådan skulle en gruppe unge mennesker, der angiveligt er nynazister, have råbt på den tyske ferieø Sild, skriver det tyske medie Bild.

Lige nu florerer en video på sociale medier, hvor gruppen blev filmet på en bar på Sild.

Videoen viser, at en af de unge mænd i en hvid skjorte lægger to fingre til sin overlæbe, så det symboliserer Adolf Hitlers overskæg, mens han løfter den ene arm i, hvad der ser ud til at være en nazi-hilsen.

Tim Becker, general manager på natklubben i Sild, hvor hændelsen fandt sted, er rystet efter at have set videoen.

»Jeg tænkte først, at det ikke kunne lade sig gøre. Hvis vi havde set det, var de blevet smidt ud med det samme,« siger Becker til Bild.

Det lokale tyske politi er nu gået ind i sagen.

Det er endnu uklart, hvem de unge mennesker præcist er, og om de er medlem af nogen nazigrupper.