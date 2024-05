Ifølge den moderate minister Christina Egelund var det helt normal praksis, at Anders Langballe fik 455.000 kroner med sig, da han i april stoppede som særlig rådgiver for hende.

Men mere normalt er det tilsyneladende heller ikke, at regeringens spindoktorer kan tage en større bunke penge med sig på turen væk fra Slotsholmen.

Magnus Ulveman, der arbejdede for Venstres sundhedsminister Sophie Løhde, fik nemlig ikke én krone med sig, da han samtidig med Langballe stoppede efter fire måneder.

Det viser en aktindsigt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Ulvemans ansættelsesforhold.

Jesper Olsen er formand for Transparency International Danmark og ekstern lektor i offentlig ret ved Københavns Universitet, og han undrer sig over, hvorfor man vælger at udbetale et større beløb til Langballe.

»Man kan sige det sådan, at det er de nul kroner til Ulveman, der er normalen. For som særlig rådgiver er det allerede regnet ind i den lønpakke man får, at du kan være ude af døren på et øjeblik. Der er intet, der tilsiger, at rådgiverne skal have ekstra penge, når de stopper« siger Jesper Olsen.

Den tidligere TV 2-profil og nu forhenværende spindoktor har i et opslag på LinkedIn skrevet, at han stoppede hos Egelund fordi han havde brug for mere tid med sin familie.

Han nåede lidt over et år i jobbet.

Magnus Ulveman har også begrundet sit exit med et behov for at få »familie- og arbejdsliv til at hænge sammen«.

»Igen er problemet her, at der ikke er nogen forklaring på, hvorfor den ene rådgiver får et større beløb med sig, og den anden ikke gør. Når man ikke kan henvise til et sæt regler og forklare hvorfor der er en forskel, er det klart, at det kan skabe undren,« siger Jesper Olsen.

Liberal Alliances Ole Birk Olesen har tidligere sagt, at han mener, at forløbet omkring Langballes fratrædelse »nærmest er tegn på en vennetjeneste, da det ikke tyder på, at Langballe er blevet fyret.

»Så plejer man som chef og ansat ikke at drikke vin og hygge sig bagefter. Så det kunne tyde på, det er rigtigt nok, at den særlige rådgiver selv har valgt at stoppe. Men så skal han ikke have en fratrædelsesgodtgørelse,« lød det den 5. maj fra Ole Birk Olesen.

Her henviste han til en dialog mellem Anders Langballe og Christina Egelund i kommentarsporet på førstnævntes LinkedIn-opslag.

Et opslag, der nu er redigeret af Langballe, så der ikke længere står noget om fremtidige vinplaner.

Sådan så det ud på LinkedIn før Anders Langballe redigerede sin kommentar.

Den situation understreger for Jesper Olsen, at manglen på klare regler skaber grundlag for spekulation.

»Det er muligt, at det kan se sådan ud, men jeg har ikke noget grundlag for at sige, om det ligner en vennetjeneste eller ej. Spekulationen er bare endnu et argument for, at der er behov for klare regler. Ikke mindst for at beskytte ordningen (om særlige rådgivere, red.) i almindelighed og ministrene i særdeleshed for uberettigede mistanker om vennetjenester,« siger han.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Anders Langballe til, hvorfor han har fået fem måneders løn for at fratræde sin stilling frivilligt, og hvorfor har han fjernet kommentaren om vin fra LinkedIn.

Han er siden 5. maj ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Uddannelses- og Forskningsministeriet henviser til et tidligere svar til B.T., hvori ministeriet skriver, at »processen for denne aftale har fulgt alle regler og har været som i andre tilfælde, når der indgås den type aftale.«

Ministeriet har siden den 5. maj ikke villet svare på, præcis hvilket regelsæt, de vurderer, er overholdt.

Anders Langballe er siden 5. maj ikke vendt tilbage for en kommentar.

B.T. har også været i kontakt med Magnus Ulveman, der ikke har nogen kommentarer.

Langballe fik en årsløn på 907.078 kroner eller 75.589 kroner om måneden som særlig rådgiver. De 445.000 kroner, han nu kan tage med sig svarer til fem måneders løn plus pension.