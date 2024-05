Den tidligere TV 2-profil Anders Langballe har landet sig en aftale, som rigtig mange nok vil misunde ham.

Han har nemlig fået 445.000 kroner for at stoppe som særlig rådgiver for uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) efter blot 15 måneder i jobbet.

Det gyldne håndtryk har allerede fået hård kritik fra flere partier, efter at DR fik aktindsigt fra Christina Egelunds ministerium i en fratrædelsesaftale, der er indgået med Langballe.

De 445.000 kroner får Langballe, efter at han ifølge et opslag på LinkedIn stopper, fordi han har »brug for at være far med mere tid end den man har som særlig rådgiver.«

»Problemet her er, at det er uklart, hvad han får pengene for og ud fra hvilke regler, han får dem. Ud fra det, der er kommunikeret offentligt, ser det jo ikke ud til, at der er tale om en fyring. Derfor er det svært at se, hvorfor man skal have flere måneders løn,« siger Jesper Olsen.

Han er formand for Transparency International Danmark og ekstern lektor i offentlig ret ved Københavns Universitet.

Jesper Olsen forklarer, at han overordnet mener, det er fornuftigt, at ministrene har mulighed for at ansætte særlige rådgivere, der er underlagt andre regler end de embedsmænd, der også arbejder for en minister.

Det kan nemlig være vigtigt for en minister at have en nær medarbejder til at hjælpe ministeren med de partipolitiske opgaver, som ministeriets embedsmænd ifølge reglerne ikke må hjælpe med.

»De særlige rådgivere er også de eneste i ministeriet, hvor ministeren har ret til at hyre og fyre, som de vil, og der skal ikke være samtaler, advarsler og lignende først. Spørgsmålet er så, hvad en rådgiver har ret til at få med sig ud af døren, når de ikke er underlagt samme regler som embedsmænd? Det er den uklarhed, der bør rettes op på, for det skaber grobund for spekulationer i en sag som den her,« siger Jesper Olsen.

Liberal Alliances Ole Birk Olesen har til DR sagt, at han mener, at forløbet omkring Langballes fratrædelse »nærmest er tegn på en vennetjeneste, da det ikke tyder på, at Langballe er blevet fyret.

»Så plejer man som chef og ansat ikke at drikke vin og hygge sig bagefter. Så det kunne tyde på, det er rigtigt nok, at den særlige rådgiver selv har valgt at stoppe. Men så skal han ikke have en fratrædelsesgodtgørelse,« siger Ole Birk Olesen.

Det siger han blandt andet på baggrund af en dialog mellem Anders Langballe og Christina Egelund i kommentarsporet på førstnævntes LinkedIn-opslag.

Et opslag, der nu er redigeret af Langballe, så der ikke længere står noget om fremtidige vinplaner.

Sådan så det ud på LinkedIn før Anders Langballe redigerede sin kommentar. Vis mere Sådan så det ud på LinkedIn før Anders Langballe redigerede sin kommentar.

Jesper Olsen under sig også over, hvorfor kommentaren på LinkedIn nu er blevet slettet.

»For det er i bund og grund slet ikke noget problem, hvis de to er private venner. Man må nemlig godt som minister ansætte nogle, man er tæt på eller er private venner med. Det er lidt komisk, at det her virker til, at de ikke vil stå ved den relation, når man fjerner sådan en kommentar,« siger Jesper Olsen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Anders Langballe til, hvorfor han har fået fem måneders løn for at fratræde sin stilling frivilligt, og hvorfor har han fjernet kommentaren om vin fra LinkedIn.

Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Langballe fik en årsløn på 907.078 kroner eller 75.589 kroner om måneden som særlig rådgiver.

De 445.000 kroner, han nu kan tage med sig svarer til fem måneders løn plus pension.