'Min søns hænder får ar for livet'.

Det er meldingen fra moren til en dreng på 8 år, der i starten maj brændte sig voldsomt på en kæmpe bjørneklo i Nordirland, skriver hun i indlæg på Facebook .

Her forklarer moren, Danielle Bloomer-Rogers, at hendes søn, Zach Bloomer-Rogers, fik kæmpe vabler og forbrændinger efter at have rørt ved bjørnekloen.

'Vær forsigtig, hvis du går til White Water på Newry Road (Stedet hun bor i Nordirland red.), der er bjørnekloer, og det kan være meget farligt for mennesker og hunde,' skriver hun på Facebook, og tilføjer:

'Zach er blevet forbrændt, mens han samlede græs og blomster til deres lille insektkasse.'

Hun frygter, at bjørnekloen vil skade et andet barn.

'Vær sød at passe på! Rådet er blevet informeret, så vi håber virkelig, at de tager affære og slipper af med det, før det skader et andet barn,' slutter hun kommentaren på Facebook.

Hun har ligeledes talt med Sky News.

»Jeg tror ikke, at hans hænder nogensinde vil blive de samme igen. De er så følsomme over for solen nu,« siger hun til det britiske medie.

Nu tænkter du sikkert på, om det samme kan ske her i Danmark?

Sky News skriver, at den bjørneklo, drengen brændte sig voldsomt på, stammer fra det sydlige Rusland og Georgien, og den kaldes for 'invasiv og skadelig'.

Der er kemikalier i saften på den type bjørneklo, der kan give lysfølsomhed, hvor huden bliver meget følsom over for sollys og får blærer, pigmentering og langvarige ar i huden.

Så umiddelbart er det ikke den samme art af bjørnekloer, der gror her i Danmark.