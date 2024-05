Det er gået decideret billetamok i og omkring Brøndby, efter det mandag stod klart, at de blågule selv kan afgøre, om de skal være danske mestre, når AGF kommer på besøg på Brøndby Stadion i sidste spillerunde.

ALLE vil være en del af festen på Vestegnen koste, hvad det koste vil, og pludselig kender man egentlig flere bedre, end man selv troede, som kan skaffe billetter til dig og dine homies.

Spørg selv Nicolai Vallys.

»Det er fuldstændig voldsomt, hvor mange rigtig gode venner, jeg lige pludselig har fået,« griner Brøndby-stjernen i regnen efter torsdagens træning på Vestegnen.

Det er første gang den nykårede 'Årets Profil' i Superligaen spiller med om medaljer af så høj en karat, og den vanvittige interesse for ham og den forestående kamp har blæst ham fuldstændig bagover.

»Der er rigtig mange, der har en far, som fylder 50 på søndag, som gerne vil have muligheden for at komme over fra Jylland og sådan noget – det er sgu meget sødt,« siger den storsmilende talisman.

I indeværende sæson er det også blevet til Vallys' først landsholdsudtagelse. Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere I indeværende sæson er det også blevet til Vallys' først landsholdsudtagelse. Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Brøndby-fans, der endnu ikke havde sikret sig en billet til skæbnekampen, har kunnet sidde klar ved de online billetluger de sidste to dage, hvor de sidste billetter er blevet sat til salg.

Nu er der så endelig meldt fuldstændig udsolgt til braget, men det betyder ikke, at billetkaosset har taget en ende.

På sociale medier deles eksempler på folk, der sælger billetter til flere tusind kroner stykket, vidt og bredt, og sætningen 'søger to billetter til guldkampen' må meget snart trende på både 'X' og Facebook.

Interessen er enorm. Derfor benytter Nicolai Vallys da også lige lejligheden til at sende en public service meddelelse til alle, der har bombarderet hans indbakke:

»Jeg forstår sgu godt, at man selvfølgelig vil gøre alt for at komme ind at se den kamp – det giver jo god mening. Men jeg kan jo ikke hjælpe. Det må I faktisk gerne lige få lagt ud: Jeg kan IKKE hjælpe med billetter,« forklarer Vallys og får samtlige fremmødte journalister til at grine.

Kampen mellem Brøndby og AGF fløjtes i gang klokken 17:00, og er du én af dem, hvis beskeder, Vallys ikke har svaret på, så kan du følge Superligaens sidste spillerunde hele dagen her på B.T.