Den blodige konflikt mellem Israel og Hamas kommer igen til at give dønninger i en dansk retssal.

Ved byretten i Odense vil Fyns Politi kræve en 43-årig mand fra Odense idømt fængsel.

Efter anklagemyndighedens opfattelse har han i to opslag fra sin Facebook-profil med hans eget navn ulovligt udtrykt offentlig billigelse til terrororganisationen Hamas i forbindelse med angrebet i Israel 7. oktober i fjor.

Det skete dels på et ikke nærmere angivet tidspunkt i perioden mellem 7. oktober og 11. november sidste år, hvor han skrev denne kommentar: »Jeg savner bare Hamas slår så mange israeler(e red.) ihjel som muligt«.

Og dels ved en kommentar 20. december i fjor, hvor han skrev: »Jeg vil med på vognen LEV LÆNGE HAMAS (efterfulgt af fem »stærk arm«-emojis) Håber de koger Israel (efterfulgt af to »stærk arm«-emojis).

Det er uvist, hvordan den 43-årige fynbo stiller sig til anklageskriftet fra Fyns Politi. Men efter planen skal straffesagen afvikles som en domsmandssag, hvilket tyder på, at han ikke umiddelbart kan erkende sig skyldig.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, er den 43-årige mand tiltalt for at have overtrådt straffelovens paragraf 136, stk. 2, der handler om billigelse af terrorhandlinger.

Efter denne bestemmelse kan den, der offentligt udtrykkeligt billiger en terrorhandling, straffes med bøde eller fængsel indtil toår.

Ved udgangen af januar oplyste Rigsadvokaten, at der i landets politikredse sammenlagt var oprettet 67 sager om mulige billigelser af terrorhandlinger.

I den første af sagerne blev en 26-årig mand i februar i Københavns Byret idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om 100 timers samfundstjeneste.

Han blev kendt skyldig i offentligt at have billiget terrorhandlinger i videooptagelser, som han delte på sin profil på det sociale medie Snapchat i dagene efter den 7. oktober 2023, hvor terrororganisationen Hamas angreb Israel.