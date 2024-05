Politiet jagter stadig den gerningsmand, der fredag aften stak en 19-årig mand ned med kniv i Viborg.

Udover gerningsmanden leder politiet også efter gerningsvåbnet.

Vagtchef Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi siger til TV Midtvest, at der er tale om »en meget stor kniv,« nærmest i machetestørrelse.

Overfaldet fandt sted på Gravene, en gade midt i Viborg.

Det 19-årige offer fik alvorlige skader, men meldes uden for livsfare.

Omkring midnat fredag anholdt politiet to personer i sagen. De er begge løsladt igen.

»Den ene har efter vores overbevisning ikke haft noget med det at gøre, mens den anden – en 19-årig mand fra Viborg – er sigtet for en form for medvirken. Men det var ikke ham, der førte kniven. Ham mangler vi stadig,« siger vagtchef Lars Even til TV Midtvest.

Motivet til knivstikkeriet er endnu ukendt, men politiet har en teori om, at offer og gerningsmand har haft en relation til hinanden.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at overfaldet er sket i forbindelse med en form for handel eller overlevering mellem de to, men der er ifølge politiet ikke noget, der tyder på, at det skulle være et banderelateret opgør.

Gerningsmanden beskrives som omkring 185 centimeter høj, slank af bygning og mørk i huden. På gerningstidspunktet var han klædt i en mørk eller sort jakke, muligvis med Nike-skrift. Derudover bar han også en sort eller grå kasket.

Politiet opfordrer eventuelle vidner til at henvende sig på telefon 114.