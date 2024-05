Hans træner kunne næsten kun grine.

For det er næsten også for godt til at være sandt.

Men denne historie er altså god nok.

29-årige Inaki Williams har i årevis været en kæmpe profil for Atheltic Club i Spanien, og som så mange andre fodboldspillere kommer han i ny og næ til skade.

Det gjorde han blandt andet for to år siden, da han under en ferie ved et uheld trådte på noget glas, der røg op i hans fod.

To år senere - tirsdag i denne uge - skulle han så tjekkes af læger i den samme fod, da den gjorde ondt. Og til deres store overraskelse viste det sig, at der stadig var et to centimeter langt stykke glas i hans fod.

»Han har slået rekorden for flest kampe i træk og vundet pokalturneringen med et to centimeter lagt stykke glas i hans fod,« grinede Athletic Club-træner Ernest Valverde på et pressemøde i denne uge.



»Han blev scannet, og der kunne man se glasset. Lægen og jeg begyndte næsten at grine, fordi vi kunne ikke tro det,« tilføjer træneren.

Williams har selv lagt et bevis på det opsigtsvækkende fund i hans fod ud på Instagram.

Williams har rekorden for flest spillede kampe i træk i den spanske La Liga, hvor han nåede hele 251 kampe i træk, før han blev skadet i starten af 2023.