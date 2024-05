Der er én konge i Paris. Og han hedder Rafael Nadal.

Det kan selv den danske tennisstjerne Holger Rune skrive under på.

For det var nemlig lidt af en kulisse, han trænede, da han lørdag trænede med den spanske legende på Roland Garros-anlægget i den franske hovedstad.

Danskeren fik egentlig også en vild modtagelse, da han trådte ind på det orange grus til et tætpakket Suzanne Lenglen – den næststørste bane.

Holger Rune trænede lørdag med Rafael Nadal foran et fyldt Suzanne Lenglen. Foto: Jakob Kløcker

Men taget lettede fuldstændig, da Nadal kort efter meldte sin ankomst.

De mere end 10.000 ellevilde tilskuere gik faktisk fuldstændig amok.

»Rafa! Rafa! Rafa!,« lød det fra tribunerne, og man forstår da også godt det franske publikum.

For spanierens karriere, som i øvrigt har budt på hele 14 French Open-triumfer, synger nemlig – med al sandsynlighed – på sidste vers.

Rafael Nadal spiller muligvis sin sidste French Open. Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix

Det har Nadal i hvert fald flere gange antydet de seneste måneder, hvor han har gjort comeback efter en alvorlig skade.

Og lørdag var da heller ingen undskyldning, da han efter træningen med Holger Rune mødte op til et ekstremt imødeset pressemøde forud for turneringen.

Her fik han endnu gang spørgsmålet om, hvorvidt det er sidste gang i karrieren, at han deltager ved grand slam-turneringen i Paris.

Den spanske superstjerne kom dog – som så mange gange før – med et kryptisk svar i det propfyldte presserum, hvor ikke engang alle kunne sidde ned på grund af den enorme interesse.

Lokalet var propfyldt til Nadals pressemøde. Foto: Jakob Kløcker

»Måske bliver det sidste gang. Måske gør det ikke. I (pressen, red.) skal ikke 'bare' forvente det. Der er en chance for, at det er sidste gang, men hvis I havde håbet på, at jeg ville melde det endegyldigt ud, så er jeg ked af det, for det kommer jeg ikke til,« grinte den 22-dobbelte grand slam-vinder.

Nadal vandt i øvrigt lørdagens træningskamp mod Holger Rune med cifrene 8-6 foran de mange fremmødte fans.

Danskeren tager tirsdag hul på French Open, når han møder britiske Daniel Evans i første runde.

Den kamp kan du følge live på bt.dk.