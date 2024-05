Efterspørgslen på Novo Nordisk' slankemedicin Wegovy og Ozempic er så stor, at virksomhedens produktion ikke kan følge med.

Derfor er et amerikansk onlineapotek mandag trådt frem i lyset med et alternativ, som ovenikøbet er langt billigere end originalen.

Det fremgår af virksomhedens hjemmeside.

Onlineapoteket Him&Hers fortalte mandag, at de nu også kunne tilbyde et blandet GLP-1 middel fra et unavngivent medicinalselskab.

Ozempic og Wegovy er såkaldte GLP-1 midler. Midlerne er med til at regulere brugerens appetit.

Him&Hers sælger deres slankeprodukt til omkring 200 dollar om måneden, hvorimod Wegovy kan koste op mod 1350 dollar om måneden.

Efter udmeldingen fra Him&Hers mandag steg prisen på virksomhedens aktier med 20 procent.

Novo Nordisk' topchef Lars Fruergaard Jørgensen fortalte tidligere på ugen, at han er bekendt med de nye midler, skriver Børsen.

»Så, jeg er bekymret for, hvor den aktive farmaceutiske ingrediens kommer fra, og hvad kvaliteten af den er,« siger Lars Fruergaard Jørgensen.

Han undrer sig over, at virksomheden kunne producere lægemidlet så hurtigt, da det normalt tager fem år at få en godkendelse af myndighederne til netop dette.