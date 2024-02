Donald Trump får forbud mod at føre virksomhed i New York i tre år og skal betale 355 millioner dollar, afgør dommer i civil bedragerisag ifølge Reuters.

Det har en dommer fredag afgjort i en retssag i delstaten New York.

Han er dømt for kunstigt at have oppustet værdien af sin familievirksomhed.

Det tårnhøje beløb, som den tidligere præsident skal betale, svarer til 2,5 milliarder danske kroner.

