På Cambridge University er en gruppe forskere begyndt at se nærmere på noget, der kan føre til »radikalt« nye måder at behandle kræft på.

Blandt andet arbejder man på at udvikle en test, som man håber kan identificere tidlige ændringer i celler, hvilket vil give lægerne mere tid til at tilbyde behandling.

Det skriver The Guardian.

Det er forskere på Early Cancer Institute, som er begyndt at arbejde på at kunne lokalisere ændringer i celler mange år før, de udvikler sig til tumorer.

Arbejdet udspringer af forskning, der peger på, at mange mennesker udvikler forstadier til kræft, som ligger latent i lange perioder, lyder det.

»En kræfts latenstid kan vare i årevis, nogle gange i et årti eller to, før tilstanden pludselig manifesterer sig for patienterne,« forklarer professor Rebecca Fitzgerald, der er instituttets direktør, til det britiske medie.

»Så finder lægerne ud af, at de kæmper for at behandle en tumor, som på det tidspunkt har spredt sig gennem patientens krop. Vi har brug for en anden tilgang, som kan opdage en person med risiko for kræft på et tidligt tidspunkt ved hjælp af tests, som kan gives til et stort antal mennesker.«

Forskerne håber, at man ved at kunne spotte udviklingen i cellerne tidligt, kan blokere dem eller hæmme den videre udvikling – også så læger har mulighed for at gribe ind tidligere, før kræften når at sprede sig.