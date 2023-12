En enkelt person står på ski ned af bakken i de italienske bjerge. Men det er mere grønt end hvidt.

Det er et problem, som flere og flere skiområder kæmper med og endnu flere vil slutte sig til de kommende år. Skisportens dræber er ikke overraskende varmere temperaturer som følge af klimaforandringer.

Selvom klimaforandringer er et ord, som får mange til at sukke træt, så er det alligevel værd at følge med i, hvis man samtidig godt kan lide skiferier med sneklædte og kolde alper. Med rigtig sne. Ikke kunstig sne.

The Guardian skriver, at Europa igen i år endt med store mængder regn i stedet for sne i slutningen af året.

Det har blandt andet betydet, at skiområdet Morzine og Les Gets i de franske alper måtte udskyde deres sæsonåbning frem til to dage før jul. Det britiske medie kalder klimaforandringerne en eksistentiel trussel mod skisporten i alperne, som er en milliardindustri.

Stiger den globale opvarmning med to grader, så betyder det, at et stort antal skiområder vil ende med meget sparsomme mængder sne. For de skiområder, der ligesom Artesina i det nordvestlige Italien, ikke ligger højt oppe i bjergene, er sæsonen for skisport allerede afhængig af kunstig sne fra snekanoner.

En løsning, som er dyr og kræver store mængder energi og vand.

Blandt dem, som lever af skisport, bliver der jævnligt råbt op om behov for forandringer.

I år har 500 professionelle skisportsatleter underskrevet et brev, hvor de kræver mere handling fra Det internationale skiforbund. En af nedslagspunkterne var de stramme programmer for konkurrencer, som betyder, at mange atleter skal rejse med fly frem og tilbage over hele verden konstant, hvilket forurener unødigt meget.