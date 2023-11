Mændene parkerer deres bil og gør sig klar. De binder palæstinensertørklæde om hovedet, så de er helt maskerede. En af mændene binder også et grønt bånd om hovedet med et hvidt symbol og arabisk skrift.

Et bånd, der ligner det, som medlemmer af terrororganisationen Hamas og dets støtter iklæder sig.

Det var også det, der med det samme chokerede den dansk-israeler, som B.T. har talt med, og som tog billedet. Den lørdag eftermiddag stødte han på en gruppe på vej til demonstration ved den Israelske ambassade i Hellerup. Og det genkendelige grønne hovedbånd var ikke det eneste, som han så.

To personer med sorte hættetrøjer kom også gående mod demonstrationen. En af dem med Hizbollahs flag på ryggen. Hizbollah er den libanesiske shiamuslimske milits og politiske organisation, som lige nu også er i konflikt med Israel. Hizbollah er på USAs terrorliste, og dets militære fløj er desuden på EUs terrorliste.

Den palæstinensiske Hamas-bevægelse, som stod bag angrebet på Israel 7. oktober, er på EUs og USAs terrorliste. Det var også det, som fik det dansk israelske vidne til at ringe til politiet og anmelde det.

»Vi fik at vide, at det ikke var et problem,« siger han.

B.T. har spurgt Københavns Politi, hvorvidt de har modtaget en anmeldelse lørdag. 'Københavns Politi har ikke haft mulighed for at identificere anmeldelsen' lyder svaret.

Grundet billedkvaliteten har det ikke været muligt for B.T. at med sikkerhed verificere, at der er tale om et grønt hovedbånd, som Hamas bruger. Ved at forbedre kvaliteten er det alene muligt at sige, at det ligner.

Oplevelsen gjorde ikke desto mindre den dansk israelske mand utryg ved situationen.

»Jeg blev meget bekymret, da jeg så det. Bor de i min gade? Ser jeg dem i supermarkedet?,« siger han.

Både Hizbollah og Hamas er fjender af Israel og kæmper aktivt for at udslette Israel som jødisk stat.

»Det er meget grænseoverskridende at se på gaden,« siger den dansk israelske mand, som af sikkerhedsmæssige hensyn ønsker at være anonym. B.T. kender hans fulde identitet.

B.T. har i kølvandet på konflikten i Mellemøsten talt med flere danske jøder, som oplever en stigende utryghed i Danmark. Det samme gør manden, der har boet i Danmark i flere årtier.

»Jeg tænker en ekstra gang over, hvor jeg går, og hvad jeg gør. Jeg har ikke været på Nørrebro siden 7. oktober,« siger han.