Slut med at bade som Gud har skabt dig.

I hvert fald, hvis du er medlem af Sauna- og Vinterbadeforeningen Almind-Wellet i Silkeborg, skriver TV 2 Østjylland.

Og derfor er der helt nye boller på suppen, da man førhen skulle være nøgen i saunaklubben.

Det sker efter et pres fra Silkeborg Kommune, der ejer bygningerne, klubben har til huse i.

Foreningens medlemmer har derfor søndag været til stemmeurnen og afgjort, at man nu kan være iført badetøj fremadrettet og man derfor selv må vælge beklædningen.

Ifølge mediet stemte 152 for de nye regler, mens 75 stemte nej. 21 stemmer var ugyldige.

TV 2 Østjylland skriver yderligere, at i løbet af ugen meldte klubbens formand, Søren Bøtker, ud, at han ville trække sig fra sin post, hvis medlemmerne ikke stemte for de nye regler.

Også selvom han var imod dem.

Men efter mødet står det klart, at Søren Bøtker trækker sig alligevel, skriver TV 2 Østjylland.

»Det er overvejelser, jeg har gjort mig de seneste dage. Nu synes vi luften, den skal være renset. Den nye bestyrelse skal nu konstituere sig på ny. Jeg har stor tillid til at de nye får gjort et kæmpe stykke arbejde.«