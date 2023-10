Der er flere ting, der bliver værd at følge i markedet efter weekendens uhyggelige angreb

Det påpeger Nordeas chefstrateg, Josephine Cetti, efter krigshandlingerne imellem Israel og Palæstina har tiltrukket sig verdens opmærksomhed. Hændelserne har fået stor bevågenhed, fordi konflikten trækker stormagter som Iran, USA og Rusland ind i billedet.

Når geopolitiske konflikter bryder ud i lys lue, søger investorer typisk ind i såkaldte »safe haven assets«, fortæller hun.

»Det bliver derfor vigtigt at holde øje med markedsreaktionen i områder som guld, dollaren og amerikanske statsobligationer, da disse betragtes som de sikreste aktivklasser i perioder med stress,« forklarer Josephine Cetti og fortsætter:

»De amerikanske statsobligationer har jo været under massivt pres de sidste par måneder. Det bliver derfor interessant at se, om vi kan få nogle købere tilbage i det marked efter weekendens tragiske begivenheder.«

Hun kommer også til at fokusere på olieprisen.

»Man kan jo ikke lade være med drage paralleller til 1973, hvor olieembargoen førte til en tredobling af olieprisen,« bemærker hun.

I hendes optik er situationen dog en helt anden i dag.

Selvom det kan få konsekvenser for Irans muligheder for afsætte olie på de globale markeder, har Saudi-Arabien rig mulighed for at øge produktionskapaciteten og dermed sikre at olieprisen ikke løber løbsk, forklarer chefstrategen.

»Alligevel kan vi dog godt komme til at se en reaktion i olieprisen på den korte bane, og det vigtige bliver at holde øje med, hvordan situationen udvikler sig herfra og hvordan den trækker de forskellige olieproducenter i Mellemøsten ind i konflikten,« lyder det fra Josephine Cetti.

Hvad tror du, at der vil ske med olie- og energiaktierne?

»Investorerne vil nok rette fokus på olie og våbenaktier, men grundet ESG er det ikke muligt for de store asset managers at investere indenfor disse områder, så det vil i højere grad være de private investorer og fonde medmindre ESG-fokus, som vil drive disse aktier,« forklarer hun.

Får det her jer til at ændre noget i forhold til anbefaling eller vægtning?

»Vi ændrer ikke på vores nuværende anbefaling om at ligge med en overvægt af aktier versus obligationer. Men vi vil selvfølgelig gøre kunderne opmærksomme på, at det kan betyde urolige markeder og risk off- stemning på den korte bane, men at man skal forholde sig i ro og ikke gå i panik. Oftest kan markedsfald foranlediget af denne type begivenheder være en købsmulighed, men lige nu ser vi tiden an og ser hvad den kommende uge bringer,« udtaler Josephine Cetti.

Hvad råder I jeres kunder til at gøre i forhold til markedet ovenpå angrebene?

»Markederne er i forvejen nervøse for tiden, hvilket øger risikoen for en større negativ reaktion, men samtidig er det på nuværende tidspunkt for tidligt at konkludere særlig meget desværre. Men vi holder meget øje med, hvad udmeldinger der kommer fra Israel og Saudi-Arabien, og man må formode at der kan komme noget konfliktoptrapning mellem Israel og Iran desværre,« udtaler hun.