En bibelsk plage. Et dårligt varsel. Apokalyptiske scener eller bare et smukt natursyn.

Reaktionerne blandt borgerne i den mexicanske by Mérida i det populære turistområde ved Yucatán-halvøen er blandede. Der er dem, som blev skræmt, og dem, der filmede hændelsen som et flot oplevelse.

Det kan du se i videoen ovenfor.

Ifølge flere mexicanske medier var det en speciel art af græshopper, som tirsdag 5. december indtog himlen over byen og nærliggende områder. Insekterne har gode vilkår i den del af verden, og de kan migrere over store afstande.

De tusindvis af insekter flytter sig ofte grundet tørke og mangel på føde.

Den mexicanske by Mérida blev tirsdag 5. december ramt af en sværm af græshopper. Foto: @cabraac, TikTok Vis mere Den mexicanske by Mérida blev tirsdag 5. december ramt af en sværm af græshopper. Foto: @cabraac, TikTok

På grund af bibelske referencer til netop sværme af græshopper i eksempelvis Anden Mosebog, hvor Egypten bliver invaderet af insekterne, har borgere på sociale medier kaldt det for et dårligt varsel for byen.

Sværme af græshopper er forbundet med hungersnød og ødelæggelse. Forklaringen findes formodentlig i, at de stadig i dag er frygtede i landområder, hvor de ødelægger afgrøderne og derfor anses som et skadedyr.

De lokale myndigheder for landdistrikterne har ifølge Dagbladet iværksat en overvågning af græshopperne.

Her er meddelelsen desuden, at de kommer fra en nærliggende jungle og forsvinder ofte på få dage.