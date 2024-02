Flyselskabet DAT har valgt at lukke ruten mellem Aalborg og København.

Det skriver DAT på deres hjemmeside ifølge TV 2 Nord.



I kalenderen på hjemmesiden kan man ikke vælge flyvninger på strækningen efter d. 9 marts.

Flyselskabet oplyser, at alle berørte passagerer er blevet kontaktet.

I slutningen af 2022 og i 2023 valgte DAT at lukke ned for flyvninger fra Midtjyllands Lufthavn til København.

Ifølge DR, så vil der stadig to operatører, pendlere og andre rejsende kan flyve mellem Aalborg og København med - nemlig Norwegian og SAS.

DAT har endnu ikke kommenteret på lukningen af ruten.

Men udmeldingen bekymrer dog ikke Aalborg Lufthavns direktør.

»Nej, det bekymrer mig ikke, men jeg synes da, det er trist. Det er ikke noget, der kommer til at påvirke her. Det kan være, de andre operatører kigger på at ændre tider for flyvninger, da DAT jo fløj på tidspunkter, hvor SAS og Norwegian ikke flyver nær så meget,« siger Niels Hemmingsen til TV 2 Nord.



Artiklen opdateres...