Tirsdag morgen, da telefonen ringede, fik Michaela Burger overleveret en nyhed, hun aldrig har fået før.

Personen i den anden ende af telefonopkaldet fortalte, at en selskabets gondoler var styrtet ned på bjerget.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så troede jeg ikke på det i flere sekunder,« siger hun.

»Men så gik det op for mig, at ingen ville lave sjov med den slags.«

Michaela Burger er direktør for den ansvarlige svævebane Bergbahnen Hochoetz i det østrigske skiområde, hvor en gondol rev sig løs fra kablet på svævebanen. Inde i gondolen befandt sig en dansk familie på fire.

Skrækulykken i det østrigske skisportsområde Hochoetz involverer et væltet træ og burde aldrig ske.

»En af eksperterne har sagt, at det (risikoen, red.) er sammenligneligt med et flystyrt. Det er aldrig sket før hos os.«

Tekniske eksperter arbejder lige nu på at klarlægge mere præcist, hvordan ulykken kunne ske.

Man kan på billedet ikke se de tilskadekomne, men B.T. har alligevel sløret dele af det, da det ikke er muligt at identificere, hvad redningsmandskabet foretager sig. Foto: Privatfoto Vis mere Man kan på billedet ikke se de tilskadekomne, men B.T. har alligevel sløret dele af det, da det ikke er muligt at identificere, hvad redningsmandskabet foretager sig. Foto: Privatfoto

Ifølge Michaela Burger vurderer man på nuværende tidspunkt, at der er tale om et højt træ fra skovområdet ved siden af svævebanen, som er væltet ned på gondolen eller kablet, som trækker liften op af bjerget.

»Det er stadig et stort spørgsmål for os, hvordan ét træk skulle kunne skabe så stor skade,« siger hun.

Og det er heller ikke sådan, at træerne på bjerget får lov at vokse ukontrolleret frem omkring svævebanen, da der er strenge østrigske regler og lovkrav for sikkerhedsrutiner omkring driften af gondollifter. Bergbahnen Hochoetz har blandt andet daglige rutinetjek af hele svævebanens linje.

»Hver dag, før vi åbner, tjekker vi, om der er træer, som er for tæt på gondolliftens rute eller hænger ind over kablet,« siger Michaela Burger.

I forbindelse med ulykken kom en 49-årig mand alvorligt til skade og er på nuværende tidspunkt indlagt på intensivafdelingen på Tirol Kliniken. Mandens to voksne børn på 19 og 20 år samt deres 46-årig onkel kom også til skade. Du kan læse beskrivelsen af ulykken fortalt af et familiemedlem til danskerne HER.

Direktøren for svævebanen Michaela Burger oplyser, at den pågældende gondollift er ude af drift på ubestemt tid, mens forholdene omkring ulykken bliver undersøgt nærmere. Skiturister i området har mulighed for at bruge en anden lift til bjerget, som de kan blive fragtet til og fra med shuttlebusser.

Selve ulykken har ifølge Michaela Burger forståeligt gjort skiturister, som har planlagt ferie til Hochoetz, utrygge omkring sikkerheden. Derfor arbejder man lige nu på at fortælle om sikkerhedsforanstaltningerne.

»Det er en psykologisk følelse ikke at føle sig sikker. Vi kan kun fortælle dem om, hvordan vi dagligt opererer gondolerne. Der er tale om en tragisk ulykke og ikke et teknisk problem. Men vi arbejder stadig på at finde den rigtige måde at kommunikere de her ting ud til turisterne,« siger Michaela Burger.