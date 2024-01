En dansk families skiferie blev tirsdag morgen sprængt til atomer, da de befandt sig i en gondol ved det østrigske skisportsområde Hochoetz.

Pludselig væltede et træ og fik gondolen med de fire danskere til at styrte omkring 10-12 meter ned.

Her lå de – to inde i gondolen, to ude i sneen – i cirka en halv time, inden hjælpen kom.

Det fortæller Patricia Tolstrup Lindvig, som er mor til de to voksne børn på 19 og 20 år, der er kommet til skade i ulykken.

Hun er også ekskone til den 49-årige mand, der på nuværende tidspunkt er indlagt på intensivafdelingen på Tirol Kliniken.

Patricia Tolstrup Lindvig er lige nu på vej til Østrig for at se til sin familie, men har i løbet af de seneste 24 timer talt med sin datter flere gange.

Den 19-årige datter er den af de fire, som har de mindst alvorlige skader, og som har kunnet fortælle mest om den voldsomme ulykke.

Hun har over for sin mor fortalt, at et træ – ligesom det østrigske politi har oplyst – væltede og ramte familiens gondol.

Herefter styrtede gondolen ned og ramte den stejle bjergside.

I den forbindelse blev datterens 49-årige far og 46-årige onkel slynget ud gennem en rude i gondolen og landede i sneen.

Selv havnede datteren inde i gondolen oven på sin bror, der på dette tidspunkt ikke var ved bevidsthed.

Hun forsøgte at råbe til sin far, men kun onklen svarede fra den kolde sne. Faren var ikke ved bevidsthed.

I stedet forsøgte den 19-årige datter at tilkalde hjælp fra den ufremkommelige bjergside.

Efter forgæves at have været rundt på et hav af østrigske internetsider på sin mobiltelefon, fik hun til sidst fat i et nummer til et skiudlejningssted i området.

Her fik hun tilkaldt hjælp, der ifølge datteren ankom cirka en halv time efter ulykken.

I mellemtiden modtog mor Patricia Tolstrup Lindvig et FaceTime-opkald fra sin datter.

»Hun facetimede mig, da hendes far – altså min eksmand – var blevet hentet af helikopteren, og hun lå og ventede. På det tidspunkt var min søn også vågnet lidt op, så det var forfærdeligt at sidde herhjemme og intet kunne gøre,« fortæller hun til B.T.

I gondolen var en dansk familie på fire. Alle kom alvorligt til skade i ulykken. B.T. har nu talt med moderen til de to voksne børn, der befandt sig i gondolen, da den styrtede. Foto: Privatfoto Vis mere I gondolen var en dansk familie på fire. Alle kom alvorligt til skade i ulykken. B.T. har nu talt med moderen til de to voksne børn, der befandt sig i gondolen, da den styrtede. Foto: Privatfoto

Patricia Tolstrup Lindvig befinder sig, da B.T. taler med hende, i Frankfurt, hvor hun venter på et videre fly mod Tyrol.

Her skal hun direkte ned og besøge sin datter på hospitalet, Tirol Kliniken.

Datteren har en skade i ansigtet og en enkelt fraktur i rygraden. Hun er indlagt på samme hospital som faren, der er lagt i kunstigt koma på intensivafdelingen.

På et andet hospital ligger Patricia Tolstrup Lindvigs 20-årige søn. Samme sted er onklen indlagt.

Her skal Patricia hen, efter hun i første omgang har besøgt hospitalet, hvor datteren ligger.

Sønnen er ramt af en kraftig hjernerystelse og har også flere rygskader.

Endnu mere alvorligt står det til hos onklen, der har brækket en arm, punkteret en lunge, brækket flere ribben og har fem rygfrakturer, fortæller Patricia Tolstrup Lindvig, der har talt med både sin datter, søn og eksmandens bror.

Det er altså faren og onklen, der er hårdest ramt. De sad også i samme side i gondolen, fortæller Patricia.

Ved du mere om sagen? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv en mail på sebj@bt.dk.

B.T. talte tirsdag aften med den læge, der var den første på stedet.

Dr. Christian Niederwanger udtalte i den forbinelse, at de »alle kunne være døde«, og at »de var heldige at have overlevet«.

Lægen fortalte derudover, at man først modtog et opkald om ulykken, og at redningsholdet herefter fløj med helikopter i fem minutter og landede et stykke fra den ufremkommelige bjergskråning, hvor gondolen fragter skiturister op og ned af pisten i det østrigske skisportsområde Hochoetz.

Selvom afstanden til ulykken ikke var stor, tog det lang tid at komme frem.

»Vi gik derhen i dyb sne, og det er meget stejlt og svært at komme frem,« forklarede han.

Det østrigske politi skal nu undersøge ulykken nærmere. Liften er i den forbindelse lukket, indtil undersøgelsen er afsluttet.

B.T. følger sagen tæt.