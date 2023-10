Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Prøv quizzen og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Hvilke af disse handlinger vil være ulovlige i koranloven, altså være utilbørlig handling ? At pakke religiøst skrift ind i et regnbueflag

At pakke religiøst skrift ind i bacon

At smide bibelen i en skraldespand på offentligt sted Hvilke af disse handlinger vil være lovlige i koranloven, altså ikke utilbørlige? At stikke i et helligt skrift med kniv

At der sparkes til hellig skrift

At der siges noget grimt verbalt om hellig skrift Hvor henne vil det som udgangspunkt ikke være strafbart at lave en utilbørlig behandling af hellige skrifter? Hvis det lægges på sociale medier

Hvis det sker i en lukket kreds af personer

Hvis det sker på offentlig plads Hvilke af de her citater kommer fra Politiforbundets formand, Heino Kegel, efter ændringerne i koranloven? Den her lov forstår vi 100 procent

Man skal aldrig sige aldrig, men vi vil yderst sjældent være i tvivl

Vi vil komme til at stå i situationer, hvor vi er i tvivl' Hvornår skal det evalueres, om der er problemer med den nye koranlov? Efter tre år

Efter fem år

Det er ikke fastlagt

