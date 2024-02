Kalenderen var tom hos både dronning Mary og kong Frederik, mens dronning Margrethe var taget på vinterferie.

Alligevel deltog ingen af de tre kongelige i en mindehøjtidelighed for eksdronning Anne-Maries afdøde mand, ekskong Konstantin den 27. februar. Men hvorfor ikke? B.T. har spurgt to kongehuseksperter.

Det fulde kapel på det kongelige slot i britiske Windsor bugnede ellers af kongelige.

Trods et overraskende afbud fra prins William, var det britiske kongehus repræsenteret med både dronning Camilla, prinsesse Anne, prins Andrew, hans ekskone, Sarah Ferguson, samt deres ene datter Beatrice og hendes mand samt flere.

Dertil kom, at både det spanske kongepar samt Spaniens tidligere dronning Sofia, der er ekskong Konstantins søster, var mødt. Og det var ekskongens anden søster, prinsesse Irene, også.

Også stort set hele den græske ekskongefamilie var mødt op inklusiv ekskong Konstantin og eksdronning Anne Maries mange børnebørn.

Men fra den danske kongefamilie, var det kun prinsesse Benedikte, der havde taget vejen til England.

B.T. har spurgt Kongehuset, hvorfor hverken dronning Margrethe, kong Frederik eller dronning Mary deltog, men kongehusets kommunikationsafdeling melder, at man ikke kommenterer de kongeliges deltagelse eller manglende deltagelse ved arrangementer.

Kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen har dog flere bud på, hvorfor det kun er eksdronning Anne-Maries ene søster, der deltog i mindehøjtideligheden.

Den britiske kongefamilie deltog med mange medlemmer. Foto: Andrew Matthews/Reuters/Ritzau Scanpix

»Problemet er, at markeringen af ekskong Konstantin er politisk problematisk, fordi grækerne har afskaffet monarkiet. Hvis man markerer det for meget, så sender man et politisk signal, og det vil man ikke. Så derfor er Benediktes og hendes børns nærvær en minimalløsning,« forklarer kongehuseksperten.

Han henviser til, at to af prinsesse Benediktes tre børn, sønnen prins Gustav af Berleburg og datteren prinsesse Alexandra samt deres respektive ægtefæller, også deltog.

»Prinsesse Benedikte tilhører Kongehuset og kan fungere som rigsforstander, og når hun har børnene med, så bliver det samtidig markeret, at det er en familiebegivenhed. Så man må sige, at det er en bevidst og klogt valgt minimalløsning,« siger han.

Dronning Margrethe er i denne uge på vinterferie. Er det en valid undskyldning for den manglende deltagelse?

Prinsesse Benedikte og prins Gustav. Foto: Andrew Matthews/AP/Ritzau Scanpix

»Nej, jeg tror, man skal sige, at det er en bevidst markering, at man deltager familiært, men ikke for fuld musik,« siger han.

Ifølge kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen kan der også være en anden årsag til, at dronning Margrethe ikke deltog i mindehøjtideligheden.

»Hun er lige gået af som dronning af helbredsmæssige grunde, så på den baggrund ville det måske være en voldsom ting at forlange, at hun skulle deltage på nuværende tidspunkt.«

»Hvis hun ikke kan fortsætte som regerende dronning af helbredsårsager, så er det måske også svært at deltage i sådan noget, som foregår så langt væk, siger han og peger lige som Sebastian Olden-Jørgensen på, at den politiske problematik omkring det græske ekskongehus også kan være en årsag.

