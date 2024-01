Jublen ville ingen ende tage, da Danmarks nye kongepar trådte frem på balkonen på Christiansborg Slot søndag eftermiddag.

Siden den historiske dag har Kongehuset drypvis delt billeder og videoer fra dagen på deres instagram-profil.

Senest har man delt en række billeder, der viser det historiske øjeblik på balkonen fra en helt ny vinkel - og det har i den grad fået mange brugere til at reagere.

Billedgalleriet, som viser seks billeder, taget af Kongehusets fotograf inde fra tronsalen - og altså bag balkonen - har i skrivende stund mere end 170.000 likes og over 700 kommentarer.

Her går særligt en ting igen - dronning Mary.

Kongeparret på balkonen søndag. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kongeparret på balkonen søndag. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

'Mary er den smukkeste dronning,' skriver en.

'Dronning Mary er så fantastisk,' skriver en anden.

'Jeg dør over, hvor smuk Mary er,' lyder det fra en tredje.

Flere benytter også lejligheden til at rose dronning Marys kjole, som er designet af Søren Le Schmidt.

»Det var jo hendes første kjole som dronning. Det er så vigtig en kjole, så jeg var meget beæret over, at det var mig, der fik lov til at lave den,« har designeren tidligere forklaret til B.T.



Mange brugere roser dog ikke kun dronning Mary men kongeparret som helhed.

'Så meget kærlighed. De så SÅ glade og overvældede ud,' lyder det fra en Instagram-bruger.

