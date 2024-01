Da dronning Mary trådte ud på balkonen ved siden af kong Frederik, fulgte Soeren Le Schmidt rørt med fra et sommerhus i Jylland.

Den 35-årige kendte designer havde nemlig fået til opgave at lave dronning Marys hvide tronskifte-kjole, og derfor var det en stor oplevelse at have en lille part i det historiske øjeblik.

»Det var jo hendes første kjole som dronning. Det er så vigtig en kjole, så jeg var meget beæret over, at det var mig, der fik lov til at lave den,« fortæller Soeren Le Schmidt.

Normalt sidder han på tv og kommenterer kjolerne ved royale begivenheder.

Soeren Le Schmidt fik til opgave af designe Marys tronskifte-kjole.

Han skulle også have siddet på TV 2 i dag, men da han forleden kom til skade med sit ene øje under et uheldigt sammenstød med sin kones ring, måtte han melde afbud.

»Det har jo været lidt anderledes, men det har også været skønt og magisk at følge med på den her måde,« fortæller Soeren Le Schmidt og fortæller om selve balkon-øjeblikket:

»Jeg var jo bare vildt glad, stolt, rørt og ikke mindst beæret. Det var lidt en blanding af al mulig glæde.«

Sådan så det ud, da kong Frederik og dronning Mary trådte ud på balkonen som regentpar for første gang.

Hvornår blev du spurgt, om du kunne lave kjolen?

»Det er jo gået ret hurtigt. Der er jo ikke nogen, der har vidst det i særlig lang tid, så det er noget, vi har skulle handle hurtigt på.«

Hvad var så dine tanker om kjolen?

»Jeg gik bare i gang med at designe noget, som jeg synes, ville matche begivenheden og ville passe perfekt til dronning Mary - og det syntes hendes majestæt heldigvis godt om.«

Soeren Le Schmidt har ikke været i kontakt med dronning Mary i dag, men tilføjer til sidst:

»Det har været fantastisk.«

