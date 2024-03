Farvel til regn, vandpytter og gråvejr, og hola til hvide strande, palmer og sol.

Rejseselskaber har lige nu en eksplosion i solgte rejser syd på til påske.

Spies melder om en stigning på 20 procent sammenlignet med påskesalget samme tid sidste år.

Det er De Kanariske Øer, der hitter allermest, efterfulgt af Cypern og Kap Verde, oplyser rejseselskabet.

»Rejselysten fortsætter, og vi oplever, at folk faktisk booker i bedre tid end tidligere, både nu her op til påskeferien og til den vinterferie, vi lige har været igennem,« siger Sofie Folden Lund, der er kommunikationschef hos Spies.

Her er de mest populære steder Her rejser flest hen for sol og varme i påsken: Gran Canaria Tenerife Cypern Mallorca Kap Verde

26 procent flere rejser solgt

Hos TUI er der også flere solgte rejser til påske i forhold til i 2023.

»Vi har solgt 26 procent flere rejser til påskeferien lige nu sammenlignet med samme tidspunkt sidste år,« siger Mikkel Hansen, der er kommunikationschef hos TUI, og tilføjer:

»Klassiske charterdestinationer som De Kanariske Øer og Thailand er altid populære, men i år ser vi specielt, at storbyerne trækker op. Dubai klarer sig fortsat rigtig, rigtig godt, hvilket har været et tema de sidste mange måneder.«

TUI kan også se en fordobling i solgte storbyrejser med rutefly.

De mest populære storbyer er Rom, Barcelona, Napoli og Madrid, oplyser Mikkel Hansen.

B.T. har senest fortalt om, hvordan mange ellers har valgt at rejse uden for højsæsonen, hvor skolerne ikke har ferie.

Men der er altså også stor stigning i solgte rejser her til påske.