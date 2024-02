Gik du og troede, at det med at investere i Bitcoins var fortid, skal du måske revurdere din teori.

I hvert fald har den gyldne kryptovaluta lige markeret sig med en overraskende stigning.

Faktisk har bitcoin mandag ramt det højeste niveau i to år, skriver Reuters.

Én enkelt bitcoin er nu hele 50.000 dollar værd. Det svarer til 345.995 kroner.

Danske Niklas Nikolajsen er en af dem, der har er blevet stenrig af at investere i Bitcoins. Foto: Emil Hougaard Vis mere Danske Niklas Nikolajsen er en af dem, der har er blevet stenrig af at investere i Bitcoins. Foto: Emil Hougaard

Den omdiskuterede kryptovaluta har efter flere års nedtur – blandt andet forårsaget af balladen om den krakkede kryptovalutabørs FTX og stifteren Sam Bankman-Fried – haft en optur i 2024, hvor den indtil videre er steget med 16,3 procent.

Og nu ser det ud til, at der er grobund for fornyet optimisme hos Bitcoin-indehavere.

I hvert fald har bitcoin ramt højeste niveau siden 27. december 2021.

Også verdens andenstørste kryptovaluta, Ether, er steget med 4,12 procent mandag.

Ifølge finansmedier som Børsen og Forbes skyldes stigningen i kryptovaluta, at de amerikanske børsmyndigheder har givet grønt lys for at starte handel med børsnoterede investeringsfonde, der kun må investere i Bitcoins.

Det betyder, at det bliver muligt at købe sig ind i kryptovaluta gennem fonde.

Dermed ejer man ikke selv kryptovalutaen, hvorfor man heller ikke står med usikkerheden, når kursen svinger op og ned, har Berlingske tidligere beskrevet.