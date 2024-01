Formand for De Konservative Søren Pape Poulsen har fået en idé, som kan skabe et varigt minde om den afgående Dronning Margrethe 2.

Han vil udsmykke Storebæltsbroen med Dronningens monogram, så man ikke kan misse det, uanset hvilken side, man kommer kørende fra.

»Det skal vi, fordi at det vil være en hæder og en gestus til majestæten, som har siddet i 52 år,« siger Søren Pape til B.T.

Han fortsætter:

»Andre regenter har jo også fået deres monogram på broer, og flere broer er opkaldt efter dem,« siger han.

Søren Pape vil forskønne Storebæltsbroen med Dronningens monogram Foto: Søren Bidstrup Vis mere Søren Pape vil forskønne Storebæltsbroen med Dronningens monogram Foto: Søren Bidstrup

Der opstår en kort pause i telefonen.

»For min skyld kan man godt tage det videre og kalde den Dronning Margrethes 2.s bro,« siger en begejstret Søren Pape.

Nu kalder alle den jo for Storebæltsbroen…?

»Ja, men hvis det er for omfattende, kan man i det mindste sætte Dronningens monogram op. Jeg tænker faktisk, om det måske er en forglemmelse, at det ikke skete, da broen blev opført,« siger han.

Pape er ikke støbt i beton, når det kommer til udformningen af monogrammet.

»Jeg tænker, at man kan udforme monogrammet i metal og sætte det op,« siger han.

Kunne man ikke også mejsle det ind i broen og male med noget guldmaling eller sådan noget?

»Jo. Jeg er helt ligeglad med, hvordan det bliver gjort. Det skal bare være pænt og synligt,« siger Søren Pape.

Skal dronning Margrethes våbenskjold mejsles ind i Storebæltsbroen?

Ikke alle er lige begejstrede for forslaget.

Enhedslistens Rosa Lund bliver først helt tavs i telefonen, da hun hører om ideen.

»Jamen … Det første jeg tænker er hvorfor? Hvorfor, Søren Pape? Hvorfor? Det er jo helt helt vildt mærkeligt,« siger Rosa Lund.

»Det er selvfølgelig helt fint, at man gerne vil hylde Dronningen, men så kan man jo tage en tur ind på Kongens Nytorv i aften for eksempel. Det her er virkelig en mærkelig idé,« siger hun.

