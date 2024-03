Mai Mercado skal ikke længere være gruppeformand i De Konservative. Det foregår udramatisk, siger Pape.

Der er intet drama forbundet med, at Mai Mercado stopper som gruppeformand for De Konservatives folketingsgruppe.

Det siger partiets formand, Søren Pape Poulsen, efter partiets gruppemøde tirsdag.

De Konservative har været igennem en turbulent periode oven på et skuffende valg i 2022. Men det er altså ikke det, der er skyld i beslutningen, siger Søren Pape Poulsen:

- I skulle have været derinde (til gruppemødet, red.). Der var både grin, kagemand og god stemning. Hvordan forklarer man det til journalister på Christiansborg, der læser drama ind i alt i hele verden?

- Det er meget udramatisk, siger Søren Pape Poulsen.

Mai Mercado fortsætter sit arbejde som blandt andet retsordfører.

- Der er noget administration, og der er noget ledelse, og det vil hun gerne være fri for, og det respekterer vi jo fuldstændig, siger Søren Pape Poulsen.

Mai Mercado angiver blandt andet mere tid til familien som en årsag til, at hun stopper som gruppeformand.

- For mig i dag er det en rigtig god dag. Det er det også for min familie. Vi har lige haft et rigtig godt gruppemøde, og jeg sætter pris på mine gode kolleger. Jeg har ikke mere at tilføje, siger hun.

Og det har formanden altså fuld forståelse for, fastholder han.

- Hvis et parti som vores, der i den grad prioriterer familien, ikke giver plads til det, hvor er så vi henne? Hun sidder stadig i gruppen. Hun er ikke gået nogen steder, siger Søren Pape Poulsen.

Mercado har givet et uddybende interview til Berlingske om sin beslutning. Her bliver hun blandt andet spurgt til, om man nu kan konkludere, at hun ikke vil være kandidat til formandsposten efter Søren Pape Poulsen.

Til det svarer hun:

- Den slags spekulationer fylder mest i andre kredse end lige De Konservative. Og generelt er det jo ikke et spørgsmål, man særlig tit får et klart svar på, siger Mai Mercado til Berlingske.

De Konservative har ikke meldt ud, hvem der skal være ny gruppeformand.

