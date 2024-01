B.T. kan nu fortælle, hvordan statsministeren fik besked om Dronning Margrethes beslutning om at overlade tronen til Kronprins Frederik.

Statsminister Mette Frederiksen fik direkte besked af Dronningen ved et fysisk møde mellem de to parter. Det erfarer B.T. fra centrale kilder med nært kendskab til forløbet.

Vil du helt tæt på de kongelige i fejringer og skandaler, så tilmeld dig underholdningsredaktør Fie Wests nye nyhedsbrev, Kongehuset bag kulissen, herunder:

Mødet fandt sted på et tidspunkt mellem 21. december og 30. december. Det er uvist om mødet fandt sted i Statsministeriet, på Amalienborg eller et helt tredje sted.

Historiker og kongehusekspert forklarer, at der er flere grunde til, at dronning Margrethe har valgt at give besked til statsminister Mette Frederiksen personligt.

»Den første grund er, at Dronningen vægter den personlige kontakt mellem mennesker meget højt. Hun har ganske sikkert vurderet, at den rigtige måde at give besked om det her var ved et personligt møde,« siger Lars Hovbakke Sørensen og fortsætter:

»Især fordi det er en meget stor beslutning,« siger han.

Men beslutningen rækker også udover Dronningens præference for personlig kontakt, forklarer Lars Hovbakke Sørensen.

»Den anden grund er, at Dronningen jo formelt udnævner statsministeren. Det er også medvirkende til, at Dronningen mener, at forholdet mellem en statsminister og monarken er personligt, og at man taler sammen direkte. Dronningen og statsministeren mødes jo også jævnligt,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Der er også en helt konkret fordel ved at give personlig besked til statsministeren, forklarer Lars Hovbakke Sørensen.

»En tredje grund til at vælge at give besked på et fysisk møde er, at man ikke behøver involvere andre personer unødigt. Man behøver ikke give en embedsmand besked, som skal give besked til en anden embedsmand, for eksempel. Man kan holde informationen lidt mere tæt,« siger Lars Hovbakke Sørensen, som dog understreger, at han bestemt mener de to første grunde har vejet tungest for Dronningen.

De to andre frontfigurer i SVM-regeringen fik også besked om Dronningens afgang inden talen blev sendt ud.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forklarede 1. januar til hoffets nytårstaffel, at han fik beskeden dagen inden Dronningens tale. Altså 30. januar.

Også forsvarsminister Troels Lund Poulsen blev varslet inden talen.

Folketingets formand Søren Gade blev også informeret inden talen, men han oplyste selv til nytårstaffel, at der blot var tale om nogle få timer inden talen.

Dronningens fætter grev Ingolf var også informeret. Han har fortalt til B.T., at han fik besked »kort inden talen.«

Herunder kan du høre en særudgave af 'Kongehuset bag kulissen', der naturligvis behandler Dronningens melding om abdicering. Her kommer vi også ind på tre begivenheder, der muligvis hintede Dronningens beslutning.