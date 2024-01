Endnu en video fra søndagens store Palæstina-demonstration i København florerer nu på sociale medier.

Her kan man se en demonstrant råbe slagord for Hamas og optræde aggressivt overfor islamkritikeren Jaleh Tavakoli og hendes mand, som optog videoen.

»Hamas knepper jer,« råber manden blandt andet umiddelbart efter, at han har slået ud efter Jaleh Tavakolis mand.

»Hamas træder på dit ansigt, forstår du det?« råber manden til Jaleh Tavakolis mand.

Jaleh Tavakoli lagde søndag en videooptagelse op på flere sociale medier. Her kunne man se, hvordan hun meget hurtigt blev overfaldet, da hun til søndagens demonstration tog et skilt frem, hvor der stod »Befri Palæstina fra Hamas«.

Jaleh Tavakoli fik straks revet sit skilt ud af hænderne. Nogle af demonstranterne forsøgte også at tage telefonerne fra dem, som hun var sammen med til demonstrationen.

Jaleh Tavakoli forklarer, at den nye video er optaget tre til fem minutter efter, at den første video blev optaget.

»På det tidspunkt er vi blevet smidt væk fra demonstrationen, og der er en, der er ved at eskortere os ud. Han hjælper også med at holde folk på afstand af os, så vi ikke bliver antastet,« siger Jaleh Tavakoli og fortsætter:

»Men der er så alligevel en, der slår efter min mand, mens han råber,« siger hun.

»Jeg synes det er helt vanvittigt, at der er nogle af demonstranterne, der opfører sig på den måde. Hvis ikke vi kan være her med et skilt, der er kritisk overfor Hamas, hvordan kan vi så opnå fred?« spørger Jaleh Tavakoli.

I bliver jo beskyldt for at ville provokere. Det er vel også rigtigt, at I laver en provokation?

»Ja, det er rigtigt nok. Vi kommer jo for at vise, at når man er til sådan en demonstration, så er der ikke plads til at kritisere Hamas. Det synes jeg virkeligt er et problem, når man ikke kan det,« siger Jaleh Tavakoli.

Tavakoli forklarer, at hun og hendes mand flere gange blev slået og skubbet, inden de kom væk fra demonstrationen.

Efter Tavakolis første videooptagelse blev offentliggjort har hun mødtes med demonstrationsarrangøren Bilal Al-issa i flere debatter, blandt andet Go Aften Danmark på TV 2.

Her nægtede Bilal Al-issa selv at tage afstand fra Hamas på trods af det voldsomme terrorangreb 7. oktober.

B.T. har forsøgt at kontakte Bilal Al-issa for at få en kommentar til denne artikel, men det har ikke været muligt at få kontakt.