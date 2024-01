En talsperson for søndagens propalæstinensiske demonstration i København nægter flere gange at svare 'ja' eller 'nej' på, om han tager afstand fra terrororganisationen Hamas.

Bilal Al-issa deltog mandag aften i TV 2-programmet Go' Aften Live sammen med den pro-israelske aktivist Jaleh Tavakoli, som fik frataget sit Hamas-kritiske skilt af deltagere ved demonstrationen.

På skiltet stod: 'Befri Palæstina fra Hamas' og 'Hamas = terrorister'.

»Er du imod skiltets budskab?«, lød spørgsmålet fra Tavakoli til Al-issa, da de to sad over for hinanden i TV 2-programmet.

Al-issa svarede: »Nej, det handler ikke om, at jeg er imod skiltets budskab.«

»Du tager afstand fra Hamas?,« var det opfølgende spørgsmål, som Al-issa, trods han flere gange blev bedt om at svare, undlod at give et 'ja' eller 'nej' til.

»Vi ser, at alle drab på civile og uskyldige er tragisk. Det tager vi afstand fra,« sagde Al-issa i stedet.

Al-issa har flere gange nægtet at forholde sig til Hamas, som i oktober dræbte flere civile israelere og i øjeblikket holder uskyldige gidsler i Gaza.

Tidligere mandag deltog han i DRs morgenradioflade, P1 Morgen, hvor værten spurgte ham: »Bakker du op om Hamas?«

»Jeg går ikke med på den her præmis. Jeg nægter at gå ind i den her diskussion,« lød hans svar.

Weekendavisen har i oktober præsenteret Al-issa for spørgsmålet: »Kan Hamas' terrorangreb mod civile israelere 7. oktober forsvares?«, hvilket han heller ikke ønskede at svare på.

Ud over at være talsperson for den propalæstinensiske demonstration søndag er Al-issa debattør og næstformand i Det Danske Hus i Palæstina.

Jaleh Tavakoli, der beskriver sig selv som borgerlig og islamkritisk, dukkede op til søndagens demonstration med sin mand og en tredje person. Hun fortæller ifølge Berlingske, at hendes skilt blev taget ud af hænderne på hende af en mand, som afviste at give det tilbage.

Der opstod tumult, og ifølge Tavakoli blev hendes mand udsat for skub og slag af andre deltagere ved demonstrationen.

Den omtalte hændelse er blevet dokumenteret på video, som du kan se øverst i artiklen.

Hamas er en palæstinensisk terrororganisation, der længe har haft kontrollen over Gazas indbyggere.

Søndagens demonstration blev holdt på tremåneders dagen for Hamas' terrorangreb mod Israel den 7. oktober, hvor flere end tusind blev dræbt.

Konflikten mellem Israel og Hamas, der blussede op som følge af angrebet, har affødt store reaktioner og flere propalæstinensiske demonstrationer i Danmark.

Forsker i militant islamisme, Tore Hamming, har til B.T. tidligere udtalt, at retorikken er blevet »mere ekstrem« efter hændelsen, og han vurderede samtidig, at Danmark ville blive udsat for flere forsøg på terror i de kommende år.

Under en måned senere anholdt dansk politi og PET flere personer, som var mistænkt for at planlægge et terrorangreb.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Al-issa, men det har ikke været muligt inden artiklens publicering.