Torsdag aften blev to cyklister kørt ned lidt uden for Hammel nordvest for Aarhus.

Uheldet skete på Frisenborgvej umiddelbart efter Fuglsangvej i retning mod Hammel, skriver Østjyllands Politi på det sociale medie X.

Klokken 18.52 blev cyklisterne ramt bagfra, men føreren af bilen stak af fra stedet.

Derfor efterlyses den pågældende nu af politiet.

Politiet vil også rigtig gerne i kontakt med vidner, der har set uheldet.

Der er tale om en ældre grå Mercedes A180, og ifølge politiet er det ikke utænkeligt, at bilen har fået skader på front, kølerhjelm og forrude.

Østjyllands Politi opfordrer flugtbilisten til at melde sig selv og efterlyser samtidig oplysninger eller overvågning fra beboere i området.

Ved du noget, der kan hjælpe politiet, så ring på telefon 114 eller 87 31 14 48.