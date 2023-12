Tidligt torsdag morgen har politiet og PET slået til mod flere personer, der er mistænkt for at have planlagt et terrorangreb.

Aktionen har været koordineret og er fundet sted flere steder i landet.

Flere politikredse har altså været involveret i anholdelserne.

I en pressemeddelelse fra Københavns Politi lyder det, at man sammen med PET over middag vil afholde en pressebriefing om sagen.

Det vil foregå ved Politigården i København, og både chefpolitiinspektør og operativ chef i PET, Flemming Drejer, og ledende politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns Politi, Peter Dahl, vil deltage.

Forud for pressemødet holder man kortene tæt ind til kroppen, og det har derfor ikke været muligt for B.T. at få yderligere kommentarer om sagen for nuværende.

Opdateres ...

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.