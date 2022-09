Lyt til artiklen

Krisen i kølvandet på de tre lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og 2 kan vise sig at gavne Mette Frederiksens valgkamp.

Hun er – om nogen – kendt som en statsminister, der har det godt med at håndtere kriser og vise handlekraft, forklarer B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen

»Det er en gave til Mette Frederiksen. Det gode for hende er, at krisen kommer udefra. Den er ikke selvforskyldt. Og da det er regeringen, der fører Danmarks udenrigspolitik, så kan hun bruge krisen til til at fremstå som statsmand,« siger han.

»Der er en klar tendens til på tværs af lande, at vælgerne samler sig om en regering i krisetid. Det så vi også under den første bølge af coronavirus,« siger Joachim B. Olsen og hentyder til, at Mette Frederiksen i 2020 kunne mønstre en vælgeropbakning på 35 procent.

Statsminister Mette Frederiksen kan få indenrigspolitisk gavn af situationen ved Nord Stream 1 og 2. Foto: Emil Helms Vis mere Statsminister Mette Frederiksen kan få indenrigspolitisk gavn af situationen ved Nord Stream 1 og 2. Foto: Emil Helms

Lige nu er der dødt løb i meningsmålingerne mellem de to blokke, og nogle målinger viser endda et lille flertal til blå blok. Socialdemokratiet ligger til at få cirka 25 procent af stemmerne.

»Jeg vil ikke afvise, at det her faktisk kan flytte stemmer til Mette Frederiksen fra blå blok,« siger Joachim B. Olsen.

Det, der gør denne krise speciel, er timingen. Den kommer netop som statsministeren har de radikales kniv for struben i forhold til at udskrive valg

Skal Mette Frederiksen udskrive valg, inden de radikale trækker støtten til regeringen, skal det udskrives i ugen, der kommer, hvor også Folketinget åbner.

Dermed kommer krisen til at lappe over valgkampen.

»Vælgerne er utaknemmelige og glemmer hurtigt. Derfor er det en fordel for Mette Frederiksen, at krisen står på samtidig med valget,« siger han.

Han henviser blandt andet til Norge, hvor den daværende socialdemokratiske statsminister Jens Stoltenberg tabte valget i 2013 på trods af stor opbakning til ham lige efter Anders Breiviks massakre på øen Utøya i 2011.

»Det viser, at kriser ikke er ensbetydende med genvalg. Men i Mette Frederiksens tilfælde vurderer jeg stadig, at det er en fordel for hendes valgkamp med en krise lige nu,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Et andet eksempel er folketingsvalget november 2001. Da lykkedes det ikke den daværende socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen at blive genvalgt på trods af, at han skulle håndtere tiden efter terrorangrebet i New York 11. september 2001. I stedet blev Venstres Anders Fogh Rasmussen statsminister.

»Det hang dog også sammen med metaltræthed hos vælgerne over at se den samme statsminister gennem så mange år. Man ville noget nyt. Her var debatten efterfølgende om islam i Vesten også i blå bloks favør,« siger Joachim B. Olsen.

Mette Frederiksen fortalte på et pressemøde tirsdag, at regeringen mener, at der er tale om en bevidst handling. Hvem der står bag sprængningerne af gasledningerne er endnu uvist, men eksperter vurderer, at Rusland kan have et motiv på grund af Ukraine-krigen.

