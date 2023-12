Der skal gennemføres omfattende ændringer i dansk lovgivning, så amerikanske soldater og udstationerede får særstatus, når de rykker ind i Danmark.

Det oplyser Forsvarsministeriet til B.T.

Der vil være tale om lovændringer på »transportområdet, skatteområdet, udlændinge- og integrationsområdet samt i relation til aftalens model for varetægt under en dansk retsforfølgning og ransagning af transportmidler,« skriver Forsvarsministeriet.

Det vækker dog ikke begejstring i hele Folketinget.

»Det er at gøre danskerne en bjørnetjeneste,« siger Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach.

Er det ikke rimeligt at imødekomme amerikanerne på visse områder, når nu regeringen erkender, at vi ikke kan forsvare os selv?

»Jeg har svært ved at se det forsvarspolitiske argument her. Det er jo et spørgsmål om at tilsidesætte dansk ret,« forklarer hun.

Trine Pertou Mach er meget kritisk overfor det forhold, at amerikanske soldater heller ikke bliver retsforfulgt i Danmark, hvis de bryder dansk lov.

Trine Pertou Mach (EL) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Skal et eventuelt voldtægtsoffer så selv rejse til USA og afgive vidneforklaring i en eventuel sag? Det synes jeg krænker retsfølelsen,« siger hun.

Omvendt forklarer Venstres forsvarsordfører Mads Fuglede, at det er helt rimeligt, at Danmark nu ændrer lovgivningen for at imødekomme amerikanerne.

»Ja, det er rimeligt. Der findes jo en slags drejebog for den slags aftaler. Det er fordi, at man jo i årtier har haft soldater fra fremmede styrker i europæiske lande i forbindelse med NATO-samarbejdet,« siger han og fortsætter:

»Danmark har jo også haft tilsvarende ordninger, når vores soldater har været udstationeret i for eksempel Estland, Letland og Litauen,« siger han og afviser, at danskerne kan se frem til at få krænket retsfølelsen.

»Der har været over en million soldater udstationeret i Europa gennem tiderne, så der har været mange sager med fremmede soldater, der er blevet retsforfulgt. Derfor har vi erfaring for, at når der opstår sager, så bliver de pågældende retsforfulgt,« siger han.

Aftalen mellem Danmark og USA betyder, at amerikanske soldater vil blive udstationeret på dansk jord. Mere præcist på flyvestationerne i Skrydstrup, Karup og Aalborg.

Regeringen har blandt andet meldt ud, at såfremt amerikanske soldater begår kriminalitet på dansk jord, så vil de som udgangspunkt ikke blive retsforfulgt i Danmark.

I stedet vil sagen blive overdraget til de amerikanske myndigheder, som vil føre sagen.

Udover at amerikanerne undgår at blive stillet for danske domstole, så vil en række love altså blive skrevet om på grund af den nye aftale.

Professor i forfatningsret på Syddansk Universitet Frederik Waage forklarer, at der sandsynligvis vil være tale om et ret omfattende lovarbejde.

»Vi ved jo ikke meget endnu, men det man lægger op til kan betyde et ret stort indgreb,« siger Frederik Waage.

Mads Fuglede, Venstre Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Man kan for eksempel forestille sig, at udstationerede amerikaneres familier kan få særlig lovbestemt adgang til det danske velfærdssamfund. For eksempel hvis de får brug for lægehjælp og skal på hospitalet eller nogle har børn med, som skal have adgang til danske skoler,« siger han.

Waage understreger, at han ikke har kendskab til det konkrete lovarbejde og derfor er hans vurderinger spekulative.

»Men det er meget muligt, at der skal vedtages lovregler for, hvordan politiet skal håndtere en situation, hvor de for eksempel stopper et amerikansk køretøj hvor udstationerede medarbejdere og måske deres familie sidder i,« siger Waage med henvisning til Forsvarsministeriets forklaring om, at der netop skal være regler for ransagning af amerikanske køretøjer.

Det er endnu uvist hvor mange amerikanske soldater, der skal udstationeres i Danmark. Det kan også have stor betydning for udformning af den kommende lovgivning.

I Tyskland har man for eksempel Ramstein flyvebasen., hvor over 50.000 amerikanere er udstationeret.

»Her er der jo tale om noget, der minder om et amerikansk minisamfund. Er vi ude i noget, der er så omfattende, så kan der være behov for et ret omfattende lovindgreb,« siger han.

Statsminister Mette Frederiksen forklarede på ugens pressemøde, hvor regeringen præsenterede aftalen, at det ville blive muligt at »skrue op og ned« for den amerikanske tilstedeværelse i Danmark.

Aftalen mellem Danmark og USA er uopsigelig i ti år. Det vil sige, at Danmark kan ikke kræve, at de amerikanske soldater forlader Danmark, hvis man eventuelt om nogle år ikke ønsker deres tilstedeværelse længere.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen.