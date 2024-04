Billund Lufthavn er i gang med at blive evakueret efter en bombetrussel.

Det oplyser lufthavnens kommunikationschef Dan Prangsgaard til B.T.

Evakueringen betyder, at terminalen bliver rømmet, og at alt personale og alle gæster er blevet bedt om at forlade lufthavnen.

Dan Prangsgaard ønsker ikke at oplyse til B.T., hvilken karakter truslen har, eller hvordan eller hvornår den blev modtaget.

Men Dan Prangsgaard oplyser til TV 2 omkring 11.40 lørdag, at man har modtaget anmeldelsen om bombetruslen inden for cirka den seneste halve time.

Evakueringen vil føre til forsinkelser, men på nuværende tidspunkt er det for tidligt at sige mere, da man endnu ikke kan sige, hvornår lufthavnen kan genåbnes. Det oplyser kommunikationschefen til B.T. og henviser derudover til Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands Politi oplyser på X, at man er 'massivt til stede' i lufthavnen.

»Vi opfordrer til, ikke at søge mod lufthavnen. Såfremt man er i området, skal man følge politiets anvisninger,« skriver politiet og oplyser, at det ikke har yderligere at tilføje til sagen.

Af Billund Lufthavns hjemmeside fremgår det, at de næste fire afgange fra lufthavnen er forsinkede.

På hjemmesiden optrådte tidligere lørdag en meddelelse, hvoraf det fremgår, at lufthavnen er midlertidigt lukket grundet bombetruslen. Hjemmesiden er dog lidt over 12 midlertidigt nede, fremgår det.

»Terminalen er midlertidigt lukket grundet bombetrussel i lufthavnen. Der bliver taget hånd om situationen,« fremgår det af meddelelsen.

Billeder fra stedet viser, at tilkørslen til lufthavnen er afspærret med polititape, og at afspærringen bevogtes af betjente.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi. Det har indtil videre ikke været muligt.

Opdateres …