Du skal aldrig – som i absolut ALDRIG – give nogen dit kreditkort. Og da slet ikke din pinkode.

Sådan lyder advarslen fra Nordjyllands Politi på det sociale medie X.

Her advarer politiet om, at svindlere er på færde i Aars i Himmerland.

'Udlever IKKE dit kreditkort, din pinkode eller personlige oplysninger, hvis nogen retter henvendelse til dig,' skriver politiet i opslaget.

I stedet råder politiet dig til at ringe 114 med det samme.

Bedrageri og svindel med kreditkort er desværre ikke et ukendt fænomen, og det er da også et emne, vi løbende skriver om her på B.T.

Særligt ældre mennesker er udsatte over for den form for kriminalitet.

I marts sidste år skrev vi om en 80-årig kvinde, der blev ringet op af en person, der gav sig ud for at være fra Danske Bank.

'Bankmanden' fik hende til at tro, at hendes konto var blevet hacket, men at han kunne hjælpe.

Kort efter dukkede han op og hentede hendes kreditkort og kode.

Han virkede umiddelbart troværdig, og derfor afleverede den ældre kvinde både sit kreditkort og sin kode. Kort efter hævede ukendte gerningsmænd 15.000 kroner fra hendes konto.

Og sagen er blot én af mange.

Derfor råder Nordjyllands Politi til at man ringer 114 med det samme, hvis man støder på personer, der beder om ens kort eller pinkode.

