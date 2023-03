Lyt til artiklen

Midt- og Vestsjællands Politi har det seneste døgn fået anmeldt to grove sager om ældresvindel.

Torsdag blev en 80-årig kvinde fra Greve udsat for bedrageri, da hun blev ringet op af en person, der udgav sig for at være fra Danske Bank.

'Bankmanden' sagde, at hendes konto var blevet hacket, men at han kunne hjælpe.

Kort efter kom en mand til hendes adresse for at hente kvindens kreditkort og kode.

Dem, hun talte med, fremstod meget troværdige, og hun fik tiltro til, at de ville hjælpe hende.

Hun afleverede derfor sit kreditkort og kode, men senere blev kortet misbrugt i Ishøj, hvor der blev hævet 15.000 kroner.

I politiets døgnrapport beskrives manden, der hentede kortet, som cirka 20 år, hvid i huden og med smalt ansigt. Han var spinkel af bygning og talte dansk. Derudover var han iført spraglede bukser og en blå jakke.

Senere torsdag blev en lignende sag om ældresvindel politianmeldt af pårørende til en 81-årig kvinde fra Solrød.

Dagen forinden havde en mand ringet til den 81-årige og udgivet sig for at være banken.

Han sagde, at hun skulle have et nyt dankort, og at de ville afhente hendes nuværende dankort derhjemme.

Den 81-årige udleverede dankortet og koden til en mand, der senere dukkede op på hendes bopæl. Efterfølgende blev der hævet 5.300 kroner på hendes dankort.

I forbindelse med efterforskningen har politiet en klar opfordring til ældre borgere og deres pårørende:

»Det kan ikke siges for tit. Banken eller andre myndigheder beder aldrig om at få udleveret kort eller koder. Tal med dine ældre pårørende om risikoen for at blive snydt: Sig, de skal smække på, hvis de modtager opkald fra personer, de ikke kender, som spørger til bank og pengesager,« skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.