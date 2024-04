De to druknede personer, der i weekenden blev fundet i Esrum Sø, er endnu ikke blevet identificeret.

Først »i løbet af ugen« forventes det at ske.

Det fremgår af den seneste døgnrapport fra Nordsjællands Politi, der er blevet udsendt mandag middag.

Indtil videre har det ikke været meget politiet har kunnet fortælle om, hvad der kan være sket.

Men mandag slår man fast, at der ikke er noget, der tyder på, at der er sket en forbrydelse.

Det var lørdag, at de to lig blev fundet i Esrum Sø, der er Danmarks næststørste.

I første omgang ringede en kvinde til alarmcentralen, da hun fra en badebro kunne se noget i vandet, der kunne ligne et menneske.

Dykkere fandt efterfølgende ikke bare et, men to lig i vandet.

Som vagtchef David Eggert fra Nordsjællands Politi i den forbindelse sagde:

»Det er sket før, at der er fundet et enkelt lig i en sø. Men det er højst usædvanligt, at man finder to. Det er en meget mærkelig sag,« lød det.

B.T. har mandag uden held forsøgt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi.

I døgnrapporten fremgår det dog, at man ikke har yderligere oplysninger eller kommentarer, før de to druknede personer er blevet identificeret.