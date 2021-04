Sarah Grünewald har været hårdt ramt af senfølgerne fra covid-19.

I et Instagramopslag fortæller hun, hvordan det at miste smags- og lugtesansen ikke var rart, men det virkelig hårde var hovedpinen, svimmelheden og de 600 milligram Ipren, hun på grund af smerter i benene, måtte tage for at falde i søvn.

Nu kan hun dog glæde sig over endelig at være helt ovenpå igen. Noget, der er sket med hjælp fra Sarah Grünewalds ven og behandler, kinesiske Sukun Chen.

»Sukun ser altid på min tunge, og nu, efter at jeg har haft corona, mærkede hun også min puls. Hun kiggede meget på mig. Det gør hun altid. Hun ser mig, og jeg behøver aldrig forklare hende noget! Tårerne løb ned af mine kinder da hun på hendes fine kinesiske/danske sagde »jeg hjælper dig«, for jeg var så færdig og alene med Luis (Sarah Grünewalds søn, red.),« skriver Sarah Grünewald til opslaget.

Det meget synlige resultat af sugekopbehandlingen. Foto: Privatfoto Vis mere Det meget synlige resultat af sugekopbehandlingen. Foto: Privatfoto

Den første behandling varede halvanden time med akupunktur og sugekopper – som det tydeligt fremgår af billedet – og effekten var der med det samme.

»Hun stak en glødende kinesisk pind under min næse. Jeg bad hende fjerne den, for den stank … hun grinede: 'Ja ja, men nu du kan lugte'. Jeg fik et æble. Det var så vildt! Det smagte af æble,« skriver Sarah Grünewald til opslaget.

Det var dog ikke helt slut med akupunktur og sugekopbehandling, for smerterne i benet vendte tilbage.

Men efter den tredje behandling var det endelig slut med smerter, piller, hovedpine og træthed for den 37-årige tv-vært.

Sarah Grünewalds behandler, Sukun Chen. Foto: Privatfoto Vis mere Sarah Grünewalds behandler, Sukun Chen. Foto: Privatfoto

Det er langt fra første gang, at Sarah Grünewald tyer til den alternative behandling.

Således har hun også brugt det mod menstruationssmerter, sin ryg og allergi, ligesom hendes mor har brugt det mod gigtsmerter.

Og anbefalingerne er ikke stoppet der, for Sarah Grünewalds kæreste, musikproducer Benjamin Kaniewski, har også gjort gjort brug af behandlingen for at slippe af med sine senfølger.

» … og han er lige så meget på røven over, hvad hun kan, som jeg er,« lyder det begejstret fra tv-værten.