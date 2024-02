Der var en. Der var to. Og der var tre.

Enhedslistens tidligere politiske ordfører, Pernille Skipper, afslører søndag aften, at hun har født sit tredje barn. Det skriver hun i et opslag på Instagram.

»For præcis en uge siden blev vi fem og fuldtallige,« skriver hun uden at afsløre, om det blev en dreng eller en pige.

Hun har dog i tidligere opslag fremvist sin gravide mave med hashtagget »mens vi venter på lillebror«, så det må formodes, at parret havde fået at vide, at de ventede en dreng.

Pernille Skipper er gift med journalist, Oliver Routhe Skov, der tidligere har været pressechef i Udenrigsministeriet. I 2022 skiftede han dog til fondsforvalter inden for grøn energi for Copenhagen Infrastructure Partners.

Parret er gift og har i forvejen de to døtre, Billie og Charlie, før familien blev forøget med det nye familiemedlem.

Pernille Skipper er mest kendt for sin tid som politisk ordfører for Enhedslisten.

I dag arbejder den tidligere folketingspolitiker blandt andet som TV 2s politiske analytiker .

I slutningen af januar kom det dog frem, at Pernille Skipper har valgt at sige ja til at opstille som formand for Coop Amba, foreningen bag Coop Danmark. Valget af den nye formand finder sted på et landsrådsmøde den 20. April.