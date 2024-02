Tre børn, én yndling og en masse penge. Sådan lyder grobunden for en kæmpe offentlig strid, som en fransk filmstjernes tre børn er havnet i.

Det mest opsigtsvækkende er måske, at stridens kerne – deres far – stadig er i live. For det er hans arv, de slås om.

Godt nok er faderen, den 88 årige engang så feterede filmstjerne Alain Delon, temmelig svækket efter at være blevet ramt af et hjerteslag for nogle år siden. Han lever da også roligt og tilbagetrukket i sit livs efterår.

Og det står i skærende kontrast til hans børns lyst til at være offentlige.

Alain Delon i sine yngre dage. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

I hvert fald har de tre voksne børn den seneste tid indgået en juridisk kamp over faderens behandling.

Det skriver den franske avis Le Monde samt flere udenlandske medier – herunder The Guardian.

Det er Delons tre børn, den 59-årige søn Anthony, samt hans to yngre halvsøskende, datteren Anouchka på 33 år, samt den 29-årige søn, Alain-Fabien, der er kommet op at toppes.

Angiveligt fordi, at Alain Delon, der selv havde en hård opvækst som barn, ikke har været en særlig god far for sine børn – i hvert fald ikke for sønnerne.

Alain Delon med sin søn Anthony i 2021. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Derimod har han favoriseret sin datter, som dermed også står til at arve en noget større del af hans formue end hendes to brødre.

Det kom blandt andet til udtryk, da Anthony i januar offentligt anklagede sin søster for at lyve og manipulere om deres fars helbred.

Derefter langede Anouchka tilbage med et modangreb på tv, hvorefter lillebroderen Alain-Fabien forsvarede deres storebror.

Ifølge deres fars advokat, Christophe Ayela, er Alain Delon blevet så træt af hele affæren, at advokaten har meldt sig på banen.

»Det bliver nødt til at stoppe, og alle skal falde ned. Nu er det nok,« har Ayela udtalt ifølge The Guardian.

Sagen er dog også kommet for retten, hvor anklagerne har bedt om, at Delon skal undersøgelses yderligere, så man kan finde ud af, hvad der er op og ned i hans helbredstilstand.

Her blev konklusionen, at Delon trods sin sygehistorik fortsat er klar i hovedet og ved god dømmekraft.

Alain Delon slog igennem som en af Frankrigs store filmstjerner i 50’erne. Inden da havde han haft en hård barndom, ligesom han også røg ud i et miljø med gangstere og prostituerede, inden han fandt sin redning på det store lærred.

Alain Delon med den franske sangerinde Juliette Greco. Foto: Afp Photo/AFP/Ritzau Scanpix

Han blev skilt fra sin kone Romy Schneider, som han fik sønnen Anthony med, efter kun fire år.

Sønnen har siden selv flere gange beskrevet, at Delon var en dårlig far, hvilket Delon også selv har indrømmet.

Den kendte skuespiller har også indrømmet, at datteren Anouchka altid har været hans yndlingsbarn.

I et interview i 2008 har han kaldt hende 'sit livs kærlighed' ifølge The Guardian.

Mens kærligheden mellem far og datter er intakt, er den ifølge Le Monde stort set ikke-eksisterende mellem de tre søskende.

Angiveligt handler det måske ikke overraskende blandt andet om arven.

Ifølge Anthony står Anouchka nemlig til at få en meget større del af sin fars formue end hendes to brødre. Mens hun får halvdelen, skal de dele den anden halvdel.

Og oven i det beskylder brødrene hende også for at forsøge at få faderen til at flytte fra Frankrig til Schweiz, hvor hun selv bor, for at hun kan slippe billigere i arveafgift, skriver France 24.

Alain Delons formue menes at være på mange millioner euro. Blandt andet solgte han i juni en del kunstværker, der indbragte over 60 millioner kroner.

Anouchka har svaret, at hun ikke ude efter sin fars penge. Og ifølge de mange franske og britiske medier, der har beskrevet historien, virker striden mellem familiemedlemmerne måske til at være mere om deres fars kærlighed – eller mangel på samme.