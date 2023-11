Prisen på en brugt bil i Danmark fortsætter et lodret fald ud over en klippe.

Således viser de seneste tal fra Bilbasen – for uge 45 – at i alt 5.278 biler blev justeret nedad i pris.

Det er det højeste antal, som Bilbasen nogensinde har opgjort. Og det er vel at mærke tredje uge i træk, at der bliver sat ny rekord for antallet.

At det ikke er småpenge, der kan spares, hvis man er i markedet efter en brugt bil i øjeblikket, antyder den gennemsnitlige prisjustering.

Prisen på de 5.278 biler er nemlig gennemsnitligt justeret nedad med 9.814 kroner.

Det svarer til, at prisen på de 5.278 biler er sat ned med 51,8 millioner kroner i alt.

Ugen forinden var 5.162 biler sat ned i pris med gennemsnitligt 10.008 kroner, hvilket i sagens natur betyder, at i alt 10.440 biler i løbet af de seneste to uger er blevet sat ned med samlet 103,5 millioner kroner.

Bilbasen oplyser, at der igen i de seneste perioder er tale om rigtig mange brugte dieselbiler, men generelt er alle biltyper – diesel, benzin, hybrid og el – blevet sat ned.

For elbilerne gør sig gældende, at der var prisnedsættelser i adskillige prisklasser mellem 200.000 kroner og 599.999 kroner.

I alt blev 910 elbiler sat ned i pris, og det gennemsnitlige prisfald på biltypen i perioden var på 11.942 kroner.

I forhold til sidste uge er udbuddet af biler til salg på Bilbasen steget med 300 til 64.600. Heraf er 7.800 elbiler, og yderligere 5.600 er plug-in hybrider.