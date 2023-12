Der bliver rykket rundt på aktierne i Danmarks vigtigste aktieindeks.

biotekselskabet Zealand Pharma og kabelselskabet NKT bliver en del af C25-indekset. De ryger ind til fordel for ingeniørkoncernen FLSmidth og it-selskabet Netcompany i den halvårlige status over de mest populære aktier i indekset.

Men en af aktierne kan få comeback, selvom der de kommende dage bliver rykket rundt på aktierne i Danmarks vigtigste aktieindeks, C25-indekset.

Det vurderer Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, efter det står klart, at

Men fusionen af Novozymes og Chr. Hansen kan betyde, at FLS får en ny chance, påpeger Per Hansen om de to C25-aktier, der står til at blive til én.

»Det betyder, at Chr. Hansen vil udgå af indekset og indeksvægtningen for Novozymes vil blive forøget, hvilket i sig selv kan få en kurseffekt på Novozymes. Samtidig betyder det formentlig også, at FLS eller Netcompany får den ”ledige” plads til den tid; formentlig i løbet af 1. kvartal. Vore beregninger per 17/11 2023 viser, at pladsen vil gå til FLS«

Som investor bør du ifølge ham ikke forvente et kursmirakel og på den baggrund købe ukritisk op i aktier, der bliver en C25-indekset. Det er nemlig den underliggende udvikling, som langsigtet gør forskellen på selskaberne, der indgår i indekset.

Når et selskab ryger ud, kan det være kulminationen på en skuffende udvikling. Investorerne er formentlig en eller flere gange blevet ”gjort opmærksomme på” og har på egen portefølje mærket, at selskabet har underpræsteret

C25 dannes på baggrund af de 35 danske selskaber, der har størst markedsværdi. Ud af dem vælges de 25 aktier, som investorerne har handlet mest i en seks måneders periode, som løber fra 1/6 til 30/11 og fra 1/12 til 31/5.