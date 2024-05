Kevin Magnussen gjorde ikke meget rigtigt i Miami Grand Prix'et natten til mandag dansk tid.

Men det er ikke danskerens kørefejl, der har trukket de største overskrifter på de sociale medier efterfølgende, skriver Daily Mail.

Et billede af menuen fra Hard Rock, der leverede maden til løbet, er nemlig blevet delt på det sociale medie X. Og med mindre du har enormt dybe lommer, ville du nok tage din egen madpakke med.

Af udvalgte højdepunkter kunne de Formel 1-begejstrede fans købe varme nachos med for 180 dollars svarende til cirka 1250 danske kroner. Eller en 'Yellow Tuna Poke Bowl' til 1175 kroner.

Fansene er decideret forargede over de astronomiske madpriser. Foto: X Vis mere Fansene er decideret forargede over de astronomiske madpriser. Foto: X

Lyder det ikke dyrt nok, kan retten toppes med kaviar til 2770 kroner yderligere.

Heldigvis kan du skylle dit astronomisk dyre take away ned med fem øl til 415 kroner, som tilnærmelsesvis ligner priser, du kan møde på et dansk fodboldstadion. Men dog stadig i den dyre ende.

Ville du købe noget?

Kevin Magnussen fik endnu en straf for at gøre ondt værre, da han kolliderede med Logan Sargeant.

Læs B.T.s dom over danskeren her, hvis fremtid for Haas i Formel 1 har balanceret på et knivsæg.